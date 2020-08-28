Аренда Русина в Зарю заморожена, луганчане нашли замену в Турции - источник

Известная футбольная программа ТаТоТаке сообщает, что форвард "Динамо" Назарий Русин не уйдет в аренду в ближайшее время. Ранее СМИ сообщали, что нападающий перейдет или в "Зарю", или в "Днепр-1".

По информации журналистов программы, Мирча Луческу решил пока оставить Назария в клубе, чтобы лучше с ним познакомиться. Напомним, что Русин пропустил начало подготовки под руководством нового тренера, поскольку находился на самоизоляции из-за коронавируса.

В то же время ТаТоТаке сообщает, что "Заря" нашла альтернативу Русину. В ближайшее время контракт с клубом подпишет Александр Гладкий.

33-летний форвард, напомним, выступал за "Металлист", "Харьков", "Шахтер", "Днепр", "Карпаты", "Динамо" и "Черноморец". Всего в чемпионате Украины он забил 84 гола в 300 матчах. Последним клубом Александра был турецкий "Адана Демирспор" из второго дивизиона, однако вторую часть сезона Гладкий не играл.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из Турции вернется Евгений Селезнев. Кроме того "Динамо" подписало контракт с Артемом Кравцом, который также выступал в турецком чемпионате.