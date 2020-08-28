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Аренда Русина в Зарю заморожена, луганчане нашли замену в Турции - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Вслед за Селезневым в Украину вернется еще один именитый форвард?

Аренда Русина в Зарю заморожена, луганчане нашли замену в Турции - источник
Новина українською

Известная футбольная программа ТаТоТаке сообщает, что форвард "Динамо" Назарий Русин не уйдет в аренду в ближайшее время. Ранее СМИ сообщали, что нападающий перейдет или в "Зарю", или в "Днепр-1".

По информации журналистов программы, Мирча Луческу решил пока оставить Назария в клубе, чтобы лучше с ним познакомиться. Напомним, что Русин пропустил начало подготовки под руководством нового тренера, поскольку находился на самоизоляции из-за коронавируса.

В то же время ТаТоТаке сообщает, что "Заря" нашла альтернативу Русину. В ближайшее время контракт с клубом подпишет Александр Гладкий.

33-летний форвард, напомним, выступал за "Металлист", "Харьков", "Шахтер", "Днепр", "Карпаты", "Динамо" и "Черноморец". Всего в чемпионате Украины он забил 84 гола в 300 матчах. Последним клубом Александра был турецкий "Адана Демирспор" из второго дивизиона, однако вторую часть сезона Гладкий не играл.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из Турции вернется Евгений Селезнев. Кроме того "Динамо" подписало контракт с Артемом Кравцом, который также выступал в турецком чемпионате.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий трансферы Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Наш (Одесса)
28.08.2020 в 15:57
Взяли бы хотя бы Кравца...
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Hugo64 (PARIS)
28.08.2020 в 15:46
НАх-ен ОН нужен- полгода не играл не транировался и зная его м"астрство" то и не заиграеет на должном уровне-ЭХ опять вспомнил филю- А ПЕРОВИЧА куда- А МОЖЕТ НАДО ВСЁ ЖЕ ЗАЩИТНИКА-- опять будет неким усиливать по ходу матча ПЕЧАЛЬНО
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
28.08.2020 в 15:48
согласен
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0
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Dimka26 (Чернигов)
28.08.2020 в 15:46
Гладкий? мда....достойная замена
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0
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