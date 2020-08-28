Шабанов вернулся в общую группу Динамо, Вербич близок к восстановлению

Один из основных защитников " Динамо " Артем Шабанов восстановился после травмы, из-за которой он пропустил матч за Суперкубок Украины.

Артем уже приступил к тренировкам в общей группе и сейчас работает над тем, чтобы набрать форму и будет готов к следующему матчу чемпионата.

Также близок к восстановлению и Беньями Вербич. По словам самого игрока, он вернется в общую группу через пару дней.

А вот центрбек Никита Бурда продолжает восстанавливаться после мышечной травмы и работает по индивидуальной программе. О сроках восстановления игрока пока что говорить рано.

Напомним, что в следующем туре "Динамо" на своем поле примет "Десну". Поединок состоится 12 сентября.