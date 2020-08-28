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Шабанов вернулся в общую группу Динамо, Вербич близок к восстановлению

Премьер-лига
(1 голосов)

А вот Бурда продолжает работать индивидуально

Шабанов вернулся в общую группу Динамо, Вербич близок к восстановлению
Новина українською

Один из основных защитников "Динамо" Артем Шабанов восстановился после травмы, из-за которой он пропустил матч за Суперкубок Украины.

Артем уже приступил к тренировкам в общей группе и сейчас работает над тем, чтобы набрать форму и будет готов к следующему матчу чемпионата.

Также близок к восстановлению и Беньями Вербич. По словам самого игрока, он вернется в общую группу через пару дней.

А вот центрбек Никита Бурда продолжает восстанавливаться после мышечной травмы и работает по индивидуальной программе. О сроках восстановления игрока пока что говорить рано.

Напомним, что в следующем туре "Динамо" на своем поле примет "Десну". Поединок состоится 12 сентября.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Никита Бурда Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Алімпійка (R)
28.08.2020 в 16:50
Почему Шабинов не хочет перейти в Ингулец или Рухь.Он же не уровень ДК эпохи Чауческу.
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0
-5
Vantala (Kharkiv)
28.08.2020 в 17:02
Русин, перелогинься.
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0
0


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