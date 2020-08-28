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Шабанов вернулся в общую группу Динамо, Вербич близок к восстановлению
А вот Бурда продолжает работать индивидуально
Один из основных защитников "
Артем уже приступил к тренировкам в общей группе и сейчас работает над тем, чтобы набрать форму и будет готов к следующему матчу чемпионата.
Также близок к восстановлению и Беньями Вербич. По словам самого игрока, он вернется в общую группу через пару дней.
А вот центрбек Никита Бурда продолжает восстанавливаться после мышечной травмы и работает по индивидуальной программе. О сроках восстановления игрока пока что говорить рано.
Напомним, что в следующем туре "Динамо" на своем поле примет "Десну". Поединок состоится 12 сентября.
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