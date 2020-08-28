Олимпик арендует у Динамо Бенито и Каргбо

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин сообщил о том, что донецкий клуб арендует у "Динамо" хавбека Бенито и форварда Ибраима Каргбо.

– Возьмем у "Динамо" Бенито и Каргбо. Возможно, арендуем этих футболистов не до зимы, а до лета. Пока что у нас находятся на просмотре аргентинец и бразилец. Планируем их заявить на следующую встречу.

Когда усилимся Бенито и Каргбо, считаю, у нас будет неплохая конкурентоспособная команда.

- На этом селекция завершится?

– Не совсем. Может, еще один игрок у нас появится. Есть некоторые документальные пробелы. Ждем бразильца атакующего плана.