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Олимпик арендует у Динамо Бенито и Каргбо
Президент Олимпика говорит об этом, как о свершившемся факте
Президент "
– Возьмем у "Динамо" Бенито и Каргбо. Возможно, арендуем этих футболистов не до зимы, а до лета. Пока что у нас находятся на просмотре аргентинец и бразилец. Планируем их заявить на следующую встречу.
Когда усилимся Бенито и Каргбо, считаю, у нас будет неплохая конкурентоспособная команда.
- На этом селекция завершится?
– Не совсем. Может, еще один игрок у нас появится. Есть некоторые документальные пробелы. Ждем бразильца атакующего плана.