  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик арендует у Динамо Бенито и Каргбо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик арендует у Динамо Бенито и Каргбо

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Олимпика говорит об этом, как о свершившемся факте

Олимпик арендует у Динамо Бенито и Каргбо
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин сообщил о том, что донецкий клуб арендует у "Динамо" хавбека Бенито и форварда Ибраима Каргбо.

– Возьмем у "Динамо" Бенито и Каргбо. Возможно, арендуем этих футболистов не до зимы, а до лета. Пока что у нас находятся на просмотре аргентинец и бразилец. Планируем их заявить на следующую встречу.

Когда усилимся Бенито и Каргбо, считаю, у нас будет неплохая конкурентоспособная команда.

- На этом селекция завершится?

– Не совсем. Может, еще один игрок у нас появится. Есть некоторые документальные пробелы. Ждем бразильца атакующего плана.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Владислав Гельзин Ибрагим Каргбо-младший Бенито
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footboom

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.08.2020 в 17:57
Когда я писал про слив не кто не верил
Ответить
0
-3
Alex.696 (Немирів)
28.08.2020 в 18:36
Ти, взагалі, яку мову в школі вчив?
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
28.08.2020 в 18:47
"рюськоязична" щелепа, що поробиш...
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
28.08.2020 в 17:25
Правильно... Гравцям рівня Олімпіка потрібно і грати в таких клубах як Олімпік. Не розумію взагалі як тих унікумів змогли впарити Динамо... В Динамо не має бути таких кадрів, якшо вони хочуть за шось боротись...
Ответить
+6
0
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 17:25
Чо це не має? Має. Який власник, така і команда.
Ответить
+1
-2
Alex.696 (Немирів)
28.08.2020 в 18:36
Десна?
+1
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
28.08.2020 в 17:54
а зачёт!!!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...