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Заря проведет два товарищеских матча с клубами УПЛ
Луганчане во время паузы в чемпионате сыграют с Ингульцом и Александрией
Луганская "
Луганчане договорились о спаррингах с "Ингульцом" и "Александрией".
Оба матча состоятся в Запорожье и будут показаны в прямом эфире на официальном канале "Зари" в YouTube.
Поединок с "Ингульцом" состоится в воскресенье 30 августа и начнется в 17 часов, а матч с "Александрией" намечен на субботу 5 сентября (начало в 17:00).
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Источник:ФК Заря
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