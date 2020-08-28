Заря проведет два товарищеских матча с клубами УПЛ

Луганская " Заря " в паузе на матче сборных проведет два контрольных матча.

Луганчане договорились о спаррингах с "Ингульцом" и "Александрией".

Оба матча состоятся в Запорожье и будут показаны в прямом эфире на официальном канале "Зари" в YouTube.

Поединок с "Ингульцом" состоится в воскресенье 30 августа и начнется в 17 часов, а матч с "Александрией" намечен на субботу 5 сентября (начало в 17:00).