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Заря проведет два товарищеских матча с клубами УПЛ

Премьер-лига
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Луганчане во время паузы в чемпионате сыграют с Ингульцом и Александрией

Заря проведет два товарищеских матча с клубами УПЛ
Новина українською

Луганская "Заря" в паузе на матче сборных проведет два контрольных матча.

Луганчане договорились о спаррингах с "Ингульцом" и "Александрией".

Оба матча состоятся в Запорожье и будут показаны в прямом эфире на официальном канале "Зари" в YouTube.

Поединок с "Ингульцом" состоится в воскресенье 30 августа и начнется в 17 часов, а матч с "Александрией" намечен на субботу 5 сентября (начало в 17:00).

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Заря

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