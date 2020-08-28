Гладкий: Мой переход в Зарю? Нужно подождать пару дней

Экс-нападающий сборной Украины Александр Гладкий, который минувший сезон провел в турецком клубе "Адана Демирспор" прокомментировал информацию о том, что он станет игроком луганской "Зари".

"Наверное, с Турцией я уже закончил. Сейчас нахожусь в Украине. Что касается "Зари", пока ничего не могу сказать. Нужно подождать пару дней", - сказал Гладкий.

Напомним, что ранее в Турции Александр выступал за "Ризеспор", после чего присоединился к "Адана Демирспор". В Украине игрок защищал цвета "Металлиста", "Арсенала", "Харькова", "Шахтера", "Днепра", "Карпат", "Динамо" и "Черноморца".