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Гладкий: Мой переход в Зарю? Нужно подождать пару дней

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард не опроверг, но и не подтвердил информацию

Гладкий: Мой переход в Зарю? Нужно подождать пару дней
Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины Александр Гладкий, который минувший сезон провел в турецком клубе "Адана Демирспор" прокомментировал информацию о том, что он станет игроком луганской "Зари".

"Наверное, с Турцией я уже закончил. Сейчас нахожусь в Украине. Что касается "Зари", пока ничего не могу сказать. Нужно подождать пару дней", - сказал Гладкий.

Напомним, что ранее в Турции Александр выступал за "Ризеспор", после чего присоединился к "Адана Демирспор". В Украине игрок защищал цвета "Металлиста", "Арсенала", "Харькова", "Шахтера", "Днепра", "Карпат", "Динамо" и "Черноморца".

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
28.08.2020 в 22:54
Это типо как возвращение Кравца и Селезнева бабла заработали и домой груши околачивать))))
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