Ряд европейских клубов интересуются де Пеной - СМИ

Ряд европейских клубов проявляют интерес к уругвайскому вингеру "Динамо" Карлосу де Пене .

По информации издания Balon Latino, в Европе вингером интересуются "Рома", "Наполи", "Кальяри", "Лилль" и "Фенербахче".

Также футболист находится в сфере интересов бразильского "Коринтианса" и некоторых клубов МЛС, однако данный вариант после перезагрузки карьеры игрока считается маловероятным.

По информации источника, "Динамо", которое подписало Карлоса в качестве свободного агента, оценивает его в 5 млн евро.

Также сообщается, что де Пена может получить дебютный вызов в сборную Уругвая.

Напомним, что де Пена пришел в "Динамо" в апреле прошлого года и с того момента сыграл за киевлян 48 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 ассистов.