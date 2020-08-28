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Ряд европейских клубов интересуются де Пеной - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо оценивает игрока в 5 млн евро

Ряд европейских клубов интересуются де Пеной - СМИ
Новина українською

Ряд европейских клубов проявляют интерес к уругвайскому вингеру "Динамо" Карлосу де Пене.

По информации издания Balon Latino, в Европе вингером интересуются "Рома", "Наполи", "Кальяри", "Лилль" и "Фенербахче".

Также футболист находится в сфере интересов бразильского "Коринтианса" и некоторых клубов МЛС, однако данный вариант после перезагрузки карьеры игрока считается маловероятным.

По информации источника, "Динамо", которое подписало Карлоса в качестве свободного агента, оценивает его в 5 млн евро.

Также сообщается, что де Пена может получить дебютный вызов в сборную Уругвая.

Напомним, что де Пена пришел в "Динамо" в апреле прошлого года и с того момента сыграл за киевлян 48 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 ассистов.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Рома (Рим) Наполи (Неаполь) "Лилль" "Кальяри" Карлос де Пена Коринтианс (Сан-Паулу)
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Комментарии (4)
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Динамо-машина (Киев)
28.08.2020 в 22:13
Очень классный футболист, надеюсь будет еще долго радовать наш чемпионат своей игрой!
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+2
0
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MOP555 (Киев)
28.08.2020 в 21:40
что не говорите, но когда Динамо его подписывало, то все не ожидали и половины от того как он сейчас играет. Игрок средний конечно, но у нас держит достойный уровень. В Европе вряд ли заиграет.
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
28.08.2020 в 21:58
почему же.. Ну конечно не в Наполи и Роме. Но в КАльяри вполне может
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0
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чалагач (Киев)
28.08.2020 в 22:16
в Бельгии может лучшим бомбардиром стать:)
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