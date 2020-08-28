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Итальянец Ночентини покинул тренерский штаб Днепра-1
Сотрудничество продлилось недолго
Итальянский тренер Луиджи Ночентини, который входил в тренерский штаб Дмитрия Михайленка в "
Причины расставания днепровский клуб не называет.
Напомним, что Ночентини пришел в "Днепр-1" в феврале нынешнего года. Специалист в штабе Михайленко занимался аналитикой и тактикой.
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Источник:СК Днепр-1
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