Итальянец Ночентини покинул тренерский штаб Днепра-1

Итальянский тренер Луиджи Ночентини, который входил в тренерский штаб Дмитрия Михайленка в " Днепре-1 ", покинул клуб.

Причины расставания днепровский клуб не называет.

Напомним, что Ночентини пришел в "Днепр-1" в феврале нынешнего года. Специалист в штабе Михайленко занимался аналитикой и тактикой.