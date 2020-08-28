Мариуполь креативно представил новую форму на сезон - ФОТО

"Мариуполь" представил новую форму на сезон 2020-21. Техническим спонсором клуба остается Nike.

Так как "Мариуполь" является одной из самой путешествующих команд УПЛ, клуб решил организовать представление в гараже вместе с клубным автобусом.

Как сообщают дизайнеры, домашний вариант форма выдержан в "насыщенном ярко синем цвете, который символизирует теплые воды Азовского моря".

Второй и третий игровые комплекты не изменились. Запасной формой команды останутся оранжевые футболки и шорты, а третий комплект формы будет состоят из белых футболок, шорт и гетр.

Вратари будут выступать в трех новых комплектах формы — зеленой, синей и черной.

Также сообщается, что уже в ближайшее время новую клубную экипировку можно будет приобрести в клубном магазине, либо же заказать в клубном интернет-магазине.