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Мариуполь креативно представил новую форму на сезон - ФОТО
Новый комплект кажется посимпатичнее прошлого
Так как "Мариуполь" является одной из самой путешествующих команд УПЛ, клуб решил организовать представление в гараже вместе с клубным автобусом.
Как сообщают дизайнеры, домашний вариант форма выдержан в "насыщенном ярко синем цвете, который символизирует теплые воды Азовского моря".
Второй и третий игровые комплекты не изменились. Запасной формой команды останутся оранжевые футболки и шорты, а третий комплект формы будет состоят из белых футболок, шорт и гетр.
Вратари будут выступать в трех новых комплектах формы — зеленой, синей и черной.
Также сообщается, что уже в ближайшее время новую клубную экипировку можно будет приобрести в клубном магазине, либо же заказать в клубном интернет-магазине.