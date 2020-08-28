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Мариуполь креативно представил новую форму на сезон - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый комплект кажется посимпатичнее прошлого

Мариуполь креативно представил новую форму на сезон - ФОТО
Новина українською

"Мариуполь" представил новую форму на сезон 2020-21. Техническим спонсором клуба остается Nike.

Так как "Мариуполь" является одной из самой путешествующих команд УПЛ, клуб решил организовать представление в гараже вместе с клубным автобусом.

Как сообщают дизайнеры, домашний вариант форма выдержан в "насыщенном ярко синем цвете, который символизирует теплые воды Азовского моря".

Второй и третий игровые комплекты не изменились. Запасной формой команды останутся оранжевые футболки и шорты, а третий комплект формы будет состоят из белых футболок, шорт и гетр.

Вратари будут выступать в трех новых комплектах формы — зеленой, синей и черной.

Также сообщается, что уже в ближайшее время новую клубную экипировку можно будет приобрести в клубном магазине, либо же заказать в клубном интернет-магазине.

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В статье: ФК Мариуполь Nike
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Po4eson (Одесса)
29.08.2020 в 00:54
Лучше вы бы в игру свою креативность привнесли
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