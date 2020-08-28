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СМИ: Болонья подняла свое предложение по Супряге до 13 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Итальянский клуб продолжает переговоры с Динамо

СМИ: Болонья подняла свое предложение по Супряге до 13 млн евро
Новина українською

Итальянская "Болонья" продолжает переговоры с киевским "Динамо" по трансферу нападающего Владислава Супряги.

Как сообщает издание Zero cinquantuno, итальянский клуб не смутил первоначальный отказ киевлян на сумму в 10 млн евро и "Болонья" решила продолжить переговоры.

Отмечается, что хотя руководство "Динамо" неохотно идет на уступки в цене (изначально называлась сумма в 15 млн евро), однако переговоры хоть и "со скрипом", но продолжаются.

Сейчас между клубами уже звучит сумма в размере 13 миллионов евро, при этом "Болонья" готова рассмотреть возможность некоторого увеличения этой суммы за счет бонусов, характер которых подлежит обсуждению.

Также сообщается, что данное предложение уже может быть приемлемым и для киевлян, и что несмотря на все трудности, шанс на переход Супряги в "Болонью" оценивается как довольно высокий.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Комментарии (3)
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lajkonik
29.08.2020 в 01:42
продать де пену и супрягу за 18 лямов и купить норм напа и защитника
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Кююмалайнен (Київ)
29.08.2020 в 01:38
"Отпустить нельзя оставить" - вопрос, где будет запятая...
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Artemanat (Кривой Рог)
28.08.2020 в 23:44
Отпускать и не думать он там будет шансы транжирить и вернётся в Динамо,матч с Шахтером показал что против хороших соперников у него нет даже моментов,а в ЛЧ соперники не Олимпик! Ещё бонусы пропиши,а если заиграет то % от продажи,кароче выгодно отпустить сейчас
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