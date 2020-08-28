СМИ: Болонья подняла свое предложение по Супряге до 13 млн евро

Итальянская "Болонья" продолжает переговоры с киевским " Динамо " по трансферу нападающего Владислава Супряги.

Как сообщает издание Zero cinquantuno, итальянский клуб не смутил первоначальный отказ киевлян на сумму в 10 млн евро и "Болонья" решила продолжить переговоры.

Отмечается, что хотя руководство "Динамо" неохотно идет на уступки в цене (изначально называлась сумма в 15 млн евро), однако переговоры хоть и "со скрипом", но продолжаются.

Сейчас между клубами уже звучит сумма в размере 13 миллионов евро, при этом "Болонья" готова рассмотреть возможность некоторого увеличения этой суммы за счет бонусов, характер которых подлежит обсуждению.

Также сообщается, что данное предложение уже может быть приемлемым и для киевлян, и что несмотря на все трудности, шанс на переход Супряги в "Болонью" оценивается как довольно высокий.