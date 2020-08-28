Премьер-лига
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Днепр-1 сыграет спарринг с Ингульцом
Матч состоится 5-го сентября
После нескольких выходных, футболисты "
На субботу у команды запланировано по два занятия, а в воскресенье состоится совместная тренировка с молодежкой, во время которого два состава сыграют между собой.
Кроме того, чтобы заполнить игровую паузу, "Днепр-1" договорился провести 5 сентября спарринг с "Ингульцом".
Напомним, что именно с "Ингульцом" "Днепр-1" сыграл в 1-м туре УПЛ.
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Источник:СК Днепр-1
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