Днепр-1 сыграет спарринг с Ингульцом

После нескольких выходных, футболисты " Днепра-1 " вернулись к тренировкам.

На субботу у команды запланировано по два занятия, а в воскресенье состоится совместная тренировка с молодежкой, во время которого два состава сыграют между собой.

Кроме того, чтобы заполнить игровую паузу, "Днепр-1" договорился провести 5 сентября спарринг с "Ингульцом".