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Днепр-1 сыграет спарринг с Ингульцом

Премьер-лига
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Матч состоится 5-го сентября

Днепр-1 сыграет спарринг с Ингульцом
Новина українською

После нескольких выходных, футболисты "Днепра-1" вернулись к тренировкам.

На субботу у команды запланировано по два занятия, а в воскресенье состоится совместная тренировка с молодежкой, во время которого два состава сыграют между собой.

Кроме того, чтобы заполнить игровую паузу, "Днепр-1" договорился провести 5 сентября спарринг с "Ингульцом".

Напомним, что именно с "Ингульцом" "Днепр-1" сыграл в 1-м туре УПЛ. Матч закончился со счетом 1:1.

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В статье: Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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