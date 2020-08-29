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Олимпик арендовал дуэт легионеров Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Каргбо и Бенито проведут в "Олимпике" следующий сезон

Олимпик арендовал дуэт легионеров Динамо
Новина українською

"Олимпик" арендовал дуэт игроков киевского "Динамо". Хавбек Бенито и нападающий Ибрагим Каргбо-младший проведут следующий сезон в донецком клубе.

Оба игрока уже присоединились к коллективу Климовского и смогут сыграть в ближайшем спарринге команды.

Нигериец Бенито будет выступать в новой команде под 22-м номером, а бельгиец Каргбо – под 33-м.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший Бенито
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Комментарии (6)
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Володимирович (Кременчуг)
29.08.2020 в 14:32
От чомусь є таке передчуття, що голів 15 на двох заб'ють!!!
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0
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2020 в 14:24
Какие они счастливые на фото. Особенно тот, что справа.
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0
0
Володимирович (Кременчуг)
29.08.2020 в 14:30
Той що с права це Беніто, але це не головне, дивлячись на його лице одне питання : тому дядьку 21 рік???
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
29.08.2020 в 13:42
За это Олимпик и " слил " игру Динамо
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+1
-7
Некр!т (Дзвонимісто)
29.08.2020 в 13:51
і кроти Суперкубок "злили" також в додачу із-за солідарності щоб мало не було
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+5
-1
oleg dynamo (львівська)
29.08.2020 в 14:52
шахтар злив за мораєса....
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0
0


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