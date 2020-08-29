Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик арендовал дуэт легионеров Динамо
Каргбо и Бенито проведут в "Олимпике" следующий сезон
"Олимпик" арендовал дуэт игроков киевского "Динамо". Хавбек Бенито и нападающий Ибрагим Каргбо-младший проведут следующий сезон в донецком клубе.
Оба игрока уже присоединились к коллективу Климовского и смогут сыграть в ближайшем спарринге команды.
Нигериец Бенито будет выступать в новой команде под 22-м номером, а бельгиец Каргбо – под 33-м.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Володимирович (Кременчуг)
29.08.2020 в 14:32
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2020 в 14:24
Ответить
0
0
Володимирович (Кременчуг)
29.08.2020 в 14:30
Ответить
0
0
таврия19752009 (симферополь)
29.08.2020 в 13:42
Ответить
+1
-7
Некр!т (Дзвонимісто)
29.08.2020 в 13:51
Ответить
+5
-1
oleg dynamo (львівська)
29.08.2020 в 14:52
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...