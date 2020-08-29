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Кополовец: Предлагал Гладкому перейти в Минай

Премьер-лига
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Директор рассказал об селекционной работе клуба

Кополовец: Предлагал Гладкому перейти в Минай
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сообщил, что хотел подписать Алексанлра Гладкого, а также подтвердил, что Антон Шиндер может перейти в закарпатский клуб.

"Минай" очень скрупулезен в своей селекционной работе. Чтобы определиться с Антоном Шиндером, нам тоже нужно время. Думаю, после спарринга с "Ворсклой" будет больше конкретики.

Неделю назад я созванивался со своим старым знакомым, с Александром Гладким и предлагал ему продолжить карьеру в "Минае", но он отказался, сославшись на желание попробовать себя в команде, у которой более амбициозные задачи", – сказал Кополовец Meta Ratings.

Ранее сообщалось, что Гладкий может перейти в "Зарю".

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В статье: Михаил Кополовец Александр Гладкий ФК Минай
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