Кополовец: Предлагал Гладкому перейти в Минай

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сообщил, что хотел подписать Алексанлра Гладкого, а также подтвердил, что Антон Шиндер может перейти в закарпатский клуб.

"Минай" очень скрупулезен в своей селекционной работе. Чтобы определиться с Антоном Шиндером, нам тоже нужно время. Думаю, после спарринга с "Ворсклой" будет больше конкретики.

Неделю назад я созванивался со своим старым знакомым, с Александром Гладким и предлагал ему продолжить карьеру в "Минае", но он отказался, сославшись на желание попробовать себя в команде, у которой более амбициозные задачи", – сказал Кополовец Meta Ratings.