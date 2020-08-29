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Олимпик объявил о подписании аргентинского полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Фабрицио Альваренга стал игроком донецкого клуба

Олимпик объявил о подписании аргентинского полузащитника
Новина українською

"Олимпик" объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Фабрицио Альваренгой. Соглашение сторон рассчитано на два года.

24-летний аргентинец ранее выступал на родине за "Велес Сарсфилд", "Куритибу" и "Депортиво Морон", а также бразильский "Паранэнсе".

В составе "Депортиво" в прошлом сезоне Второй лиги Аргентины хавбек провел 21 матч и отметился тремя голами.

Ранее донецкий клуб арендовал дуэт легионеров киевского "Динамо".

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Комментарии (1)
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Володимирович (Кременчуг)
29.08.2020 в 14:47
Ну норм, командочка буде! Такі команди нам потрібні! За 1-5 звичайно не зможуть боротися але нерви попортять багатьом і спокійно займуть своє 7 місце!!!
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