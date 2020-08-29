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Олимпик объявил о подписании аргентинского полузащитника
Фабрицио Альваренга стал игроком донецкого клуба
"Олимпик" объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Фабрицио Альваренгой. Соглашение сторон рассчитано на два года.
24-летний аргентинец ранее выступал на родине за "Велес Сарсфилд", "Куритибу" и "Депортиво Морон", а также бразильский "Паранэнсе".
В составе "Депортиво" в прошлом сезоне Второй лиги Аргентины хавбек провел 21 матч и отметился тремя голами.
Ранее донецкий клуб арендовал дуэт легионеров киевского "Динамо".
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Комментарии (1)
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Володимирович (Кременчуг)
29.08.2020 в 14:47
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