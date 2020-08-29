Олимпик объявил о подписании аргентинского полузащитника

"Олимпик" объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Фабрицио Альваренгой. Соглашение сторон рассчитано на два года.

24-летний аргентинец ранее выступал на родине за "Велес Сарсфилд", "Куритибу" и "Депортиво Морон", а также бразильский "Паранэнсе".

В составе "Депортиво" в прошлом сезоне Второй лиги Аргентины хавбек провел 21 матч и отметился тремя голами.

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