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Динамо U19 разгромило дубль Десны 5:0 в контрольном матче
Киевляне обыграли черниговскую команду
Сегодня в рамках товарищеского матча юниоры киевского "Динамо" сыграли против молодежного состава черниговской "Десны". Столичная команда одержала разгромную победу со счетом 5:0.
Контрольный матч
"Динамо" U19 - "Десна" U21 - 5:0 (1:0)
"Динамо" U19: 12. Тугай (1. Игнатенко, 56) - 2. Мащенко (5. Скрипник, 60), 14. Дячук (к) (25. Захидный, 60), 4. Боль (13. Филатов), 22. Малыш (3. Опанасенко, 57) - 17. Тлумак (8. Жозе Рибейру, 60), 18. Царенко (20. Вуанту, 60), 9. Исадченко, 19. Н. Волошин, 10. Близниченко (11. Бенедюк, 56) - 23. К. Попов (7. Ванат, 66).
"Десна" U21: 72. Сидоренко - 6. Пинчук, 2. Рассоха, 4. Слотюк, 8. Давыденко - 14. Ветоха, 77. Самойленко, 22. Демяненко, 18. Белич, 10. Заворотный - 23. Чайка.
Голы: Н. Волошин (42), К. Попов (47, 54, 64), Скрипник (77).
Предупреждения: Дячук (24), Захидный (89) - Чайка (24), Пинчук (34).