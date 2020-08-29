Тренер Динамо U19: Исаенко уже ушел в другую команду

Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк после контрольного матча против черниговской "Десны" U21 рассказал о будущем Исаенко и Ваната.

"Исаенко уже ушел в другую команду, и Ванат будет работать с U21", - заявил Костюк.