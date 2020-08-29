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Тренер Динамо U19: Исаенко уже ушел в другую команду
Все-таки в "Колос"?
Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк после контрольного матча против черниговской "Десны" U21 рассказал о будущем Исаенко и Ваната.
"Исаенко уже ушел в другую команду, и Ванат будет работать с U21", - заявил Костюк.
Напомним, ранее в СМИ была информация, что
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Источник:fcdynamo.kiev.ua
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