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Тренер Динамо U19: Исаенко уже ушел в другую команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Все-таки в "Колос"?

Тренер Динамо U19: Исаенко уже ушел в другую команду
Новина українською

Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк после контрольного матча против черниговской "Десны" U21 рассказал о будущем Исаенко и Ваната.

"Исаенко уже ушел в другую команду, и Ванат будет работать с U21", - заявил Костюк.

Напомним, ранее в СМИ была информация, что 20-летний форвард перейдет в "Колос" на правах аренды.

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В статье: Игорь Костюк Динамо (Киев) Динамо U-19 (Киев) Колос (Ковалевка) Динамо U-21 (Киев) Евгений Исаенко Владислав Ванат
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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