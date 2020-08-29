Колос обыграл Олимпик. Селезнев отметился голом, Бенито и Каргбо отыграли по тайму

Сегодня в контрольном матче встречались два клуба УПЛ - "Колос" обыграл "Олимпик" со счетом 3:1.

В составе ковалевцев голом отметился новоиспеченный форвард Евгений Селезнев. За донецкую команду на поле вышли арендованные у киевского "Динамо" Ибраим Каргбро и Бенито - форвард вышел на поле во второй половине встречи, а полузащитник отыграл первый тайм.

Завтра, 30-го августа в 18:00 "Олимпик" сыграет товарищеский матч на стадионе им. Банникова в Киеве против молодежной сборной Украины.

ТМ. УТБ Колос Ковалёвка. 29.08.2020. 18:00.

Колос (Ковалёвка) – Олимпик (Донецк) – 3:1

Голы: Селезнев 50, Новак 55, Антюх 79– Кириленко 74

Олимпик: Кичак – Неплях, Зотько (Снурницын 60), Снурницын (Пасич 45), Лебеденко, Завийский (игрок на просмотре 45), Чогадзе (Альмаренго 60), Кравчук (Завийский 75), Политыло (Тейшейра 45), Бенито (Кириленко 45), Шахаб (Каргбо 45).