Премьер-лига
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Десна разгромила Оболонь 5:2 в товарищеском матче
Голом в составе черниговской команды отметился Михаил Мудрик
В товарищеском матче черниговская "Десна" обыграла "Оболонь" из Первой лиги. Подопечные Рябоконя одержали победу со счетом 5:2.
Оболонь (Киев) - Десна (Чернигов) 2:5
Голы: Гуцуляк, Шевцов, Картушов, Мудрик, Филиппов
Десна: Паст (Сидоренко, 65) Гитченко (Мостовой, 46), Полегенько (Старенький, 65), Ермаков (Домбровский, 69), Западня (Имереков, 46) Арвеладзе (Огиря, 65), Гуцуляк (Картушов, 46), Волков (Мудрик, 46), Дегтярев (Тотовицкий, 46, Калитвинцев, 70), Шевцов (Филиппов, 65), Хлебас (Будковский, 46)
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
29.08.2020 в 21:58
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+1
0
Maldini (Киев)
29.08.2020 в 21:09
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+2
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