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Десна разгромила Оболонь 5:2 в товарищеском матче

Премьер-лига
(3 голосов)

Голом в составе черниговской команды отметился Михаил Мудрик

Десна разгромила Оболонь 5:2 в товарищеском матче
Новина українською

В товарищеском матче черниговская "Десна" обыграла "Оболонь" из Первой лиги. Подопечные Рябоконя одержали победу со счетом 5:2.

Оболонь (Киев) - Десна (Чернигов) 2:5

Голы: Гуцуляк, Шевцов, Картушов, Мудрик, Филиппов

Десна: Паст (Сидоренко, 65) Гитченко (Мостовой, 46), Полегенько (Старенький, 65), Ермаков (Домбровский, 69), Западня (Имереков, 46) Арвеладзе (Огиря, 65), Гуцуляк (Картушов, 46), Волков (Мудрик, 46), Дегтярев (Тотовицкий, 46, Калитвинцев, 70), Шевцов (Филиппов, 65), Хлебас (Будковский, 46)


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В статье: Десна (Чернигов) Оболонь (Киев)
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
29.08.2020 в 21:58
Стоит обратить внимание на Шевцова, с доверием тренера может стать лидером Десны в атаке !!!
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Maldini (Киев)
29.08.2020 в 21:09
Десна молодец и дальше так!Так хочется чтоб НАШИ РЕБЯТА утёрли нос и Шахтёру)бразилам,)и Динаме(разный сброд!)один Луческу чего стоит!
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