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Болонья предлагает Динамо аренду Супряги с обязательным правом выкупа

Премьер-лига
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Игорь Суркис хочет получить на миллион больше и другую форму сделки

Болонья предлагает Динамо аренду Супряги с обязательным правом выкупа
Новина українською

Издание Corriere dello Sport сообщает, что "Болонья" не прекращает делать попытки заполучить форварда киевского "Динамо" Владислава Супрягу.

На этот раз итальянский клуб предложил руководству "бело-синих" арендное соглашение (за 2 млн евро) с обязательным правом выкупа (за 7,5 млн евро через год).

"Болонья" готова немного увеличить предложение, чтобы общая сумма сделки составила 10 миллионов евро. Но в свою очередь президент столичного клуба Игорь Суркис хочет получить за нападающего на один миллион больше. Также владельца "Динамо" не устраивает данная форма сделки, так как Суркис не хочет растягивать выплаты по трансферу на длительный период.

По информации источника, агент футболиста Александр Яковенко и представители итальянского клуба уже контактировали с президентом киевлян, но Игор Суркис не согласен на предложенные условия перехода.

Вчера была информациия, что "Болонья" подняла свое предложение по Супряге до 13 млн евро, но "Динамо" требует 15 млн.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Corriere dello Sport
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