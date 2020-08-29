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Гладкий присоединился к тренировочному сбору Зари

Премьер-лига
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Александр прибыл в расположение Виктора Скрипника

Гладкий присоединился к тренировочному сбору Зари
Новина українською

Информационный сайт болельщиков ФК "Заря" Луганск сообщает, что форвард Александр Гладкий присоединился к тренировочному сбору команды.

Подопечные Виктора Скрипника сейчас проводят тренировочный процесс в Запорожье. Сначала 33-летний нападающий должен пройти медосмотр, после этого сможет начать занятия вместе с луганской командой.

Прошедший сезон Гладкий провел в турецком клубе "Адана Демирспор", в 10 матчах Александр забил 3 гола

В свое время форвард выступал за такие украинские клубы: "Металлист", харьковский "Арсенал", "Харьков", "Шахтер", "Днепр", "Карпаты", "Динамо" и "Черноморец".

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий
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