Гладкий присоединился к тренировочному сбору Зари

Информационный сайт болельщиков ФК "Заря" Луганск сообщает, что форвард Александр Гладкий присоединился к тренировочному сбору команды.

Подопечные Виктора Скрипника сейчас проводят тренировочный процесс в Запорожье. Сначала 33-летний нападающий должен пройти медосмотр, после этого сможет начать занятия вместе с луганской командой.

Прошедший сезон Гладкий провел в турецком клубе "Адана Демирспор", в 10 матчах Александр забил 3 гола

В свое время форвард выступал за такие украинские клубы: "Металлист", харьковский "Арсенал", "Харьков", "Шахтер", "Днепр", "Карпаты", "Динамо" и "Черноморец".