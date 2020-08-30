Александрия - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Александрия", проведя лишь один матч в чемпионате, продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня команда встретится с "Кривбассом", который совсем недавно в кубке выбил "Черкащину".

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"Александрия" 18:00 "Кривбасс"