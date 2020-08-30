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ФК Рух просматривает шесть потенциальных новичков

Премьер-лига
(1 голосов)

На просмотре бывший защитник "Олимпика"

ФК Рух просматривает шесть потенциальных новичков
Новина українською

Во время паузы в чемпионате Украины ФК "Рух" организовал двухсторонний матч.

Meta-ratings сообщает, что тренерский штаб львовского клуба сейчас просматривает шесть футболистов. Среди потенциальных новичков есть экс-защитник донецкого "Олимпика" Иллой-Айет.

В ближайшее время будет принято решение по игроках - кто останется в команде.

В первом туре УПЛ "Рух" на выезде разгромно проиграл полтавской "Ворскле" 2:5.

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В статье: Рух (Львов) Владис Эмерсон Иллой-Айет
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Источник:
Meta-ratings
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Комментарии (1)
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фрілансер (Львів)
30.08.2020 в 18:59
понабирав легіонерів за блок сигарет з ЛТФ
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