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ФК Рух просматривает шесть потенциальных новичков
На просмотре бывший защитник "Олимпика"
Во время паузы в чемпионате Украины ФК "Рух" организовал двухсторонний матч.
Meta-ratings сообщает, что тренерский штаб львовского клуба сейчас просматривает шесть футболистов. Среди потенциальных новичков есть экс-защитник донецкого "Олимпика" Иллой-Айет.
В ближайшее время будет принято решение по игроках - кто останется в команде.
В первом туре УПЛ "Рух" на выезде
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Источник:Meta-ratings
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Комментарии (1)
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фрілансер (Львів)
30.08.2020 в 18:59
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