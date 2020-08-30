ФК Рух просматривает шесть потенциальных новичков

Во время паузы в чемпионате Украины ФК "Рух" организовал двухсторонний матч.

Meta-ratings сообщает, что тренерский штаб львовского клуба сейчас просматривает шесть футболистов. Среди потенциальных новичков есть экс-защитник донецкого "Олимпика" Иллой-Айет.

В ближайшее время будет принято решение по игроках - кто останется в команде.