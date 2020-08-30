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Гладкий вышел в составе Зари на второй тайм матча против Ингульца

Премьер-лига
(1 голосов)

Также после СOVID-19 на поле впервые вышел Иванисеня

Гладкий вышел в составе Зари на второй тайм матча против Ингульца
Новина українською

В контрольном матче встретились два клуба из УПЛ - "Заря" и "Ингулец".

В составе луганской команды на второй тайм вышел новичок - форвард Александр Гладкий.

Вчера была информация, что 33-летний украинский нападающий прошел медосмотр в "Заре" и присоединился к тренировочному сбору команды Виктора Скрипника.

Состав "Зари" на второй тайм матча против "Ингульца": Дмитрий Мацапура, Дмитрий Поддубный, Максим Агапов, Сергей Демченко, Владислав Кочергин, Максим Гречкин, Александр Гладкий, Дмитрий Хомченовский, Артём Громов, Дмитрий Иванисеня, Ловро Цвек.

Также примечательно, что полузащитник Дмитрий Иванисеня вышел на поле впервые после коронавируса.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий Ингулец (Петрово) Дмитрий Иванисеня
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Комментарии (5)
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
30.08.2020 в 19:53
Гладкий вообще ни о чем! .. Янаков выглядел ничего так, Перович забил .. нафига нам этот груз? Защитника очень надо, капец как надо центрального!!!
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Dimka26 (Чернигов)
30.08.2020 в 19:59
да защитников только два. это несолидно
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FC Energy (Новая Каховка)
30.08.2020 в 20:08
Гладкого в защиту!)
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дедушка (Сумы)
30.08.2020 в 19:47
Вышел и сразу ушёл.
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Hugo64 (PARIS)
30.08.2020 в 18:49
вышел и ЧЁ? сколько раз ударил по воротах?-о- передач -НУЛЬ и тд
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