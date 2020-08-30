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Гладкий вышел в составе Зари на второй тайм матча против Ингульца
Также после СOVID-19 на поле впервые вышел Иванисеня
В контрольном матче встретились два клуба из УПЛ -
В составе луганской команды на второй тайм вышел новичок - форвард Александр Гладкий.
Вчера была информация, что 33-летний украинский нападающий
Состав "Зари" на второй тайм матча против "Ингульца": Дмитрий Мацапура, Дмитрий Поддубный, Максим Агапов, Сергей Демченко, Владислав Кочергин, Максим Гречкин, Александр Гладкий, Дмитрий Хомченовский, Артём Громов, Дмитрий Иванисеня, Ловро Цвек.
Также примечательно, что полузащитник Дмитрий Иванисеня