Гладкий вышел в составе Зари на второй тайм матча против Ингульца

В контрольном матче встретились два клуба из УПЛ - "Заря" и "Ингулец" .

В составе луганской команды на второй тайм вышел новичок - форвард Александр Гладкий.

Вчера была информация, что 33-летний украинский нападающий прошел медосмотр в "Заре" и присоединился к тренировочному сбору команды Виктора Скрипника.

Состав "Зари" на второй тайм матча против "Ингульца": Дмитрий Мацапура, Дмитрий Поддубный, Максим Агапов, Сергей Демченко, Владислав Кочергин, Максим Гречкин, Александр Гладкий, Дмитрий Хомченовский, Артём Громов, Дмитрий Иванисеня, Ловро Цвек.