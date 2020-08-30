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Заря обыграла Ингулец в товарищеском матче
Подопечные Скрипника победили со счетом 3:1
В контрольном поединке "Заря" обыграла "Ингулец" 3:1.
В этой встрече впервые после коронавируса сыграл хавбек номинальных хозяев Дмитрий Иванисеня. Также в составе луганчан на поле во втором тайме вышел форвард
Товарищеский матч
"Заря" - "Ингулец" 3:1
Голы: Белоцерковец 17, Перович 36, Янаков 82 - Лупашко 30.
Первый тайм - состав "Зари": Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Жуниньо, Егор Назарина, Дмитрий Иванисеня, Михайло Перович, Владлен Юрченко, Ловро Цвек, Владислав Кабаев, Владимир Белоцерковец.
Второй тайм - состав "Зари": Дмитрий Мацапура (Данил Хмеловский, 67), Дмитрий Поддубный, Максим Агапов, Сергей Демченко (Данил Алефиренко, 78), Владислав Кочергин, Максим Гречкин, Александр Гладкий (Денис Янаков, 65), Дмитрий Хомченовский, Артём Громов, Дмитрий Иванисеня (Абду, 75), Ловро Цвек (Игорь Чайковский, 65).
5-го сентября команда Виктора Скрипника проведет товарищеский поединок с "Александрией".