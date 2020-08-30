Дмитрий Михайленко: Ко второму туру, думаю, новички приедут - нужно терпение

Сегодня СК "Днепр-1" провел двухсторонний матч основного и молодежного составов.

Главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко поделился мыслями после поединка.

– После отъезда сборников нас осталось немного. Во время вынужденной паузы пытаемся подтянуть физические кондиции и тактические нюансы. Поэтому сегодняшняя игра была для нас полезной. Хорошо поработали, посмотрели некоторых игроков на других позициях.

– Интернет бурлит по поводу трансферов. Что обещают руководители клуба по поводу доукомплектации?

– Сейчас все переговоры на завершающей стадии. Поэтому ко второму туру, думаю, новички приедут. Нужно терпение – осталось буквально 2-3 дня. К середине сентября, думаю, мы полностью доукомплектуемся, – рассказал Михайленко.