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Александрия сделала камбэк в матче с Кривбассом
Подопечные Шаран победили со счетом 4:2
Сегодня "Александрия" и "Кривбасс" провели товарищеский матч. Подопечные Владимира Шарана проигрывали по ходу встречи 1: 2, но смогли перевернуть игре и победили со счетом 4:2.
Контрольный матч
Стадион "Ника", 30 августа, 18:00
"Александрия" - "Кривбасс" 4:2
Голы: Е.Банада 54, 72, Безбородко 78, Ковалец 86 - Яровой 15 Бука 56-пенальти.
"Александрия": 1-й тайм: Дмитрий Рудик, Валерий Самар, Александр Кобеляш, Тимур Стецков, Вадим Янчак, Алексей Довгий (К), Максим Задерака, Максим Третьяков, Василий Грицук, Денис Устименко, Артем Ситало.
2-й тайм: Юрий Панькив (К), Артем Гордиенко, Валерий Лучкевич, Александр Мельник, Иван Петренко, Дмитрий Гречишкин, Павел Пашаев, Богдан Мишенко, Евгений Банада, Кирилл Ковалец, Денис Безбородко.
Главный тренер: Владимир Шаран.
"Кривбасс": Новичок, Сокол, Заименко, Рябов, Коцюмака, Григорик (К), Яровой, Пятов, Хорват, Берко, Малиновский.
Запасные: Черныш, Злотар, Попчук, Гвоздевич, Черний, Бука, Кателин, Шмат, и шесть новичков.
Главный тренер: Геннадий Приходько.