Молодежка Ротаня разгромила Олимпик 5:1

Сегодня на стадионе им. Банникова в Киеве проходил матч между молодежной сборной Украины и донецким "Олимпиком". Команда Руслана Ротаня разбила команду из УПЛ со счетом 5:1.

ТМ. Стадион им. Банникова. 30.08.2020.

Украина U21 - Олимпик - 5:1

Голы: Назаренко 18, Топалов 50, Лунев 67,71, Бабогло 83 - Чогадзе 59



Олимпик: Альими - Неплях (Снурницын 30), Зотько (Неплях 75), Пасич, Лебеденко (Лукьянчук 60), игрок на просмотре (Кравчук 60), Бенито (Кириленко), Завийский (Тейшейра 30), Политыло (Завийский 75), Альваренга (Чогадзе 45), Каргбо (Шахаб 45).



Украина U21 (первый тайм): Билык - Забарный, Чеберко, Конопля, Дубинчак, Батагов, Бондаренко, Булеца, Назаренко, Цитаишвили, Сикан.



Украина U21 (второй тайм): Резник - Бабогло, Батагов, Скорко, Корниенко, Чех, Смирный, Леднев, Лунев, Топалов, Шуранов.