Мирча Луческу игрокам Динамо: Жду большего. Я хочу, чтобы вы доминировали на поле

Киевское "Динамо" снова приступило к работе в общей группе после нескольких выходных. Сегодня вечером команда провела общую тренировку.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу обратился к игрокам и похвалил футболистов за самоотдачу в матче с донецким "Шахтером" за Суперкубок Украины .

"По организации и самоотдаче все было очень хорошо, но я от вас, от команды жду большего. Я хочу, чтобы вы доминировали на поле. Хотя понимаю, что у нас был непростой соперник, нам противостояла команда, наполненная дорогостоящими, техничными игроками, которые к тому же хорошо сыграны. Но мы доказали, что при отличной организации можно добиться результата".

Также румынский специалист уделил внимание тем игрокам, которых он пока мало видел в тренировочном процессе.

"Сейчас некоторым игрокам, которые вернулись в общую группу, предстоит заново начинать работу. Особенно это касается группы футболистов, которые играют на защиту и должны начинать атаку. Это два очень важных элемента в игре. Нам предстоит важная работа в ближайшие дни".

И напоследок Мистер заявил, что рассчитывает на всех футболистов "Динамо" в ближайших матчах и будет проводить ротацию.