Александр Денисов: Причина поражения Шахтера от Динамо - опустошенность после Интера

Руководитель телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов назвал причины поражения донецкого "Шахтера" от киевского "Динамо" в матче за Суперкубок Украины 2020.

"Главная причина поражения "Шахтера" в Суперкубке - последствия вылета из Лиги Европы в полуфинале. Слишком глубокой была эмоциональная яма, команде требовалась пауза на отдых. А в итоге уже через четыре дня после поражения в полуфинале "Шахтер" стартовал в чемпионате.

Тот же "Интер", проиграв финал Лиги Европы, сейчас просит Серию А, чтобы новый сезон начался не 19 сентября, а 26-го. Оперируя усталостью после еврокубкового сезона. Тот же "Лион", вылетев из полуфинала Лиги чемпионов двумя днями позже после "Шахтера", только в эти выходные, спустя 10 дней после еврокубков, стартовал во французской лиге, пропустив матч 1-го тура. А "Шахтер" - единственная команда из пробившихся в квартеты лучших, причем как в Лиге Европы, так и в Лиге чемпионов, которая уже через четыре дня после полуфинала Лиги Европы стартовала во внутреннем первенстве.

Я уверен, что ввиду экстраординарного еврокубкового сезона, который завершился для "Шахтера" за четыре дня до старта УПЛ, если бы "Шахтер" попросил - ему бы все пошли навстречу с переносом матча 1-го тура против "Колоса". И тогда на матч Суперкубка "Шахтер" вышел бы эмоционально свежим. Именно эмоциональная опустошенность после "Интера" видится для меня основной причиной сначала сложной игры с "Колосом", а затем поражения в Суперкубке", - заявил Александр Денисов в эфире программы "Великий футбол".