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Александр Денисов: Причина поражения Шахтера от Динамо - опустошенность после Интера

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор каналов "Футбол 1/2/3" прокомментировал поражение "горняков" в Суперкубке

Александр Денисов: Причина поражения Шахтера от Динамо - опустошенность после Интера
Новина українською

Руководитель телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов назвал причины поражения донецкого "Шахтера" от киевского "Динамо" в матче за Суперкубок Украины 2020.

"Главная причина поражения "Шахтера" в Суперкубке - последствия вылета из Лиги Европы в полуфинале. Слишком глубокой была эмоциональная яма, команде требовалась пауза на отдых. А в итоге уже через четыре дня после поражения в полуфинале "Шахтер" стартовал в чемпионате.

Тот же "Интер", проиграв финал Лиги Европы, сейчас просит Серию А, чтобы новый сезон начался не 19 сентября, а 26-го. Оперируя усталостью после еврокубкового сезона. Тот же "Лион", вылетев из полуфинала Лиги чемпионов двумя днями позже после "Шахтера", только в эти выходные, спустя 10 дней после еврокубков, стартовал во французской лиге, пропустив матч 1-го тура. А "Шахтер" - единственная команда из пробившихся в квартеты лучших, причем как в Лиге Европы, так и в Лиге чемпионов, которая уже через четыре дня после полуфинала Лиги Европы стартовала во внутреннем первенстве.

Я уверен, что ввиду экстраординарного еврокубкового сезона, который завершился для "Шахтера" за четыре дня до старта УПЛ, если бы "Шахтер" попросил - ему бы все пошли навстречу с переносом матча 1-го тура против "Колоса". И тогда на матч Суперкубка "Шахтер" вышел бы эмоционально свежим. Именно эмоциональная опустошенность после "Интера" видится для меня основной причиной сначала сложной игры с "Колосом", а затем поражения в Суперкубке", - заявил Александр Денисов в эфире программы "Великий футбол".

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В статье: Суперкубок Украины Александр Денисов Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Интер (Милан) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
"Великий Футбол"
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Комментарии (8)
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Alexs22 (Киев)
30.08.2020 в 22:36
А с Колос вообще не готовился к первому туру. И Костышин это озвучил еще после финала за право выступать в ЛЕ. Кашицу мог выставить дубль и дать основе отдохнуть. Бред. И главный вопрос к составителям календаря - на хрена этот первый тур нужен? Как по мне для сборной он реально ни чего не дал.
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миг-25 (киев)
30.08.2020 в 22:30
Донецкие- самые подлые и трусливые из племен папуасов- А если бы Интер забил Бомжам по всем моментам и счет был бы 10-0 тогда что было бы с Динамо? И почему чебурек Ахметов боится прилететь из Бразилии (где он ШЕСТЬ лет прячется на пальме) в Киев на Суперкубок что бы поддержать бездомных донецкообразных как это делают все владельцы клубов Его в Киеве не тронут -так как Украина подписала Конвенцию О Защите Животных
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0
-1
jmen2986 (Kiev)
30.08.2020 в 22:27
Что же ты еще мог придумать,Саша?)
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+2
-1
Alexs22 (Киев)
30.08.2020 в 22:29
Это не он. Это рабы написали, он озвучил. Странно что не судьи и поле мокрое - виноваты.
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Alexs22 (Киев)
30.08.2020 в 22:25
А может проще все. Нет тактики. После ухода Луческу тактика у Шахтера не изменилась. Ни чего нового. Все команды которые не дают играть в центре, аккуратно и дисциплинировано защищаются, играют на контратаках - все доставляют массу проблем.
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+1
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oleg dynamo (львівська)
30.08.2020 в 22:19
а може їм яйця помішали а не спустошеність, колись ДК з ШД іграв на на третій день через два і ще виграв і ніхто ні слова не обмовив чому так...Не там регіональне тв причини шукає....
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+2
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Alexs22 (Киев)
30.08.2020 в 22:26
Воно не шукає, воно виправдовується.
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Red_Cat (Салоники)
30.08.2020 в 22:13
показательное фото
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