Динамо провело первую тренировку после Суперкубка. ВИДЕО

30-го августа, вечером киевское "Динамо" провело первую тренировку после победы в Суперкубке Украины над донецким "Шахтером".

Перед занятиями главный тренер команды Мирча Луческу озвучил план подготовки и обратился к футболистам .

Тренировка началась с интенсивной разминки, после этого игроки работали с мячами и делали общекомандные упражнения.

Видео тренировки "Динамо"