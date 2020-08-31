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Динамо провело первую тренировку после Суперкубка. ВИДЕО

Премьер-лига
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Подготовка к квалификации Лиги чемпионов

Динамо провело первую тренировку после Суперкубка. ВИДЕО
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30-го августа, вечером киевское "Динамо" провело первую тренировку после победы в Суперкубке Украины над донецким "Шахтером".

Перед занятиями главный тренер команды Мирча Луческу озвучил план подготовки и обратился к футболистам.

Тренировка началась с интенсивной разминки, после этого игроки работали с мячами и делали общекомандные упражнения.

Видео тренировки "Динамо"

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Динамо U-21
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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