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Динамо провело первую тренировку после Суперкубка. ВИДЕО
Подготовка к квалификации Лиги чемпионов
30-го августа, вечером киевское "Динамо" провело первую тренировку после
Перед занятиями главный тренер команды Мирча Луческу озвучил план подготовки и
Тренировка началась с интенсивной разминки, после этого игроки работали с мячами и делали общекомандные упражнения.
Видео тренировки "Динамо"
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Источник:fcdynamo.kiev.ua
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