Эмоциональный футбол. Нападающий сравнил уровень Динамо и команд Суперлиги Турции

Форвард Артем Кравец недавно подписал контракт с киевским " Динамо " после того, как поиграл в Испании и турецком "Кайсериспоре".

Нападающий поделился впечатлениями от работы с Мирчей Луческу и сравнил чемпионаты.

- Впечатления от возвращения положительные. Только наверное сейчас до конца почувствовал, что вернулся в команду. Очень рад и полон энергии.

- Тебя хорошо команда встретила?

- На самом деле, как будто не уезжал. Вернулся как к себе домой.

- Сегодня +32 - не холодно?

- Ничего страшного, я привык. Погода - не проблема.

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- Как отреагировал на назначение Луческу главным тренером?

- Каждый должен понимать, что он профессионал и я считаю, что это огромный опыт и честь работать с этим специалистом. Он тренер с большой буквы. Первые впечатления только положительные и, надеюсь, что под его руководством "Динамо" (Киев) добьется успехов.

- Нагрузка в "Динамо" отличаются от турецких?

- Гораздо, здесь интенсивность намного больше и уровень игроков выше, но в этом и плюс - есть высокие задачи стать чемпионами и выйти в Лигу чемпионов.

- Чемпионат Турции выше уровнем, чем Украины?

- Не играл в чемпионате Украины 2,5 года. Мне кажется, уровень топ-клубов Украины выше, чем топ-клубов Турции в тактическом плане и построении игры. Там больше эмоциональный футбол.

- Много болельщиков писали?

- Писали, поздравляли. Я понимаю, что не просто так пришел в команду, нужно показывать уровень и нужно стремиться приносить пользу команде. "Динамо" должно выйти на прежний уровень.