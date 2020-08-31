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На домашнем стадионе Мариуполя демонтировали старый газон
Далее предстоит выбирать и старый грунт
На стадионе имени Бойко в
На следующем этапе будет заменена дренажная система. Затем установят подогрев и, наконец, на завершающем этапе будет положен новый газон.
Работы выполняет компания ENGO GROUP, которая работает в этой сфере с 2000 года. Эта компания известна в Украине, занималась заменами полей в Киеве (НСК "Олимпийский"), Львове ("Арена Львов") и Харькове (ОСК "Металлист"). Также в послужном списке ENGO ведущие гольф-клубы Европы и Украины.