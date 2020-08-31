Премьер-лига
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Наполи отказался от трансфера Николая Матвиенко
Нашли другого
Итальянский Наполи договорился о трансфере защитника "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса.
Клуб предпочел 32-летнего грека защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко, поскольку хотел подписать опытного игрока и укрепить оборону, замечает Tuttuo Napoli.
Переход обойдется неаполитанцам в 4,5 млн евро, а зарплата греческого защитника составит 2,5 млн евро в год. Контракт будет рассчитан на 3 сезона.
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Комментарии (7)
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Primeval (Одесса)
31.08.2020 в 14:50
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.08.2020 в 14:39
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 13:53
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-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:41
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 13:48
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+3
-1
kuandrew (Львов)
31.08.2020 в 13:40
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-1
Инспектор ( )
31.08.2020 в 13:39
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-2
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