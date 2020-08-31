Наполи отказался от трансфера Николая Матвиенко

отак от, неаполітанці віддали перевагу старпьору греку (32 роки), а українець Матвієнко...мдащодо суми трансферу не впевнений що забагато (хоча 4,5 млн за 32-річного центрбека, який ніколи за кар'єру не відзначався стабільністю у захисті), а от ЗАРПЛАТА грека викликає сумніви і запитання: головне, це що ж греку(ветерану) можна платити 2,5 млн у рік, а українському захисникові (набагато ж молодшому і значить перспективнішому) - ні...!?