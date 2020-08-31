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Наполи отказался от трансфера Николая Матвиенко

Премьер-лига
(3 голосов)

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Наполи отказался от трансфера Николая Матвиенко
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Итальянский Наполи договорился о трансфере защитника "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса.

Клуб предпочел 32-летнего грека защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко, поскольку хотел подписать опытного игрока и укрепить оборону, замечает Tuttuo Napoli.

Переход обойдется неаполитанцам в 4,5 млн евро, а зарплата греческого защитника составит 2,5 млн евро в год. Контракт будет рассчитан на 3 сезона.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Сократис Папастатопулос Николай Матвиенко
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Комментарии (7)
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Primeval (Одесса)
31.08.2020 в 14:50
Впрочем ничего нового
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.08.2020 в 14:39
отак от, неаполітанці віддали перевагу старпьору греку (32 роки), а українець Матвієнко...мда щодо суми трансферу не впевнений що забагато (хоча 4,5 млн за 32-річного центрбека, який ніколи за кар'єру не відзначався стабільністю у захисті), а от ЗАРПЛАТА грека викликає сумніви і запитання: головне, це що ж греку(ветерану) можна платити 2,5 млн у рік, а українському захисникові (набагато ж молодшому і значить перспективнішому) - ні...!?
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0
-1
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 13:53
Где бы не играл Матвиенко, он за месяц будет иметь такие деньги, какие подавляющему большинству его недругов и не снилось
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:41
Це все одно, що констатувати, що Чикатила любили жінки та діти.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 13:48
Нічого, рік побігає в Маріуполі, а там гляди у Ференцварош...
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+3
-1
kuandrew (Львов)
31.08.2020 в 13:40
Нічого страшного...Ви наступного тижня продасте його в якийсь інший клуб...
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-1
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 13:39
Наполи официально не обращался к Шахтеру. Один пи...шь печатали.
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0
-2


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