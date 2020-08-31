Бабич: С Зарей у меня контракта не было, просто было общение с руководством клуба

Украинский тренер Александр Бабич в комментарии Tribuna.com рассказал о возможности возглавить "Зарю".

"С "Зарей" у меня контракта не было и быть не могло, просто было общение с руководством клуба по поводу того, что если Скрипник соизволит уйти, есть ли у меня желание поработать. Такой диалог был, но контракта у меня не было, я не мог его подписать, потому что есть главный тренер.

С командой я не знакомился. Не имел права знакомиться с командой, потому что есть главный тренер. Та информация, которую люди озвучивают, недостоверна. Эти люди, наверное, не знают меня близко. Кто меня знает, понимает, что я не мог официально знакомиться с командой или подписывать контракт, если есть главный тренер с действующим контрактом", – сказал Бабич.