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Бабич: С Зарей у меня контракта не было, просто было общение с руководством клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер заявил, что появившиеся информация не является действительной

Бабич: С Зарей у меня контракта не было, просто было общение с руководством клуба
Новина українською

Украинский тренер Александр Бабич в комментарии Tribuna.com рассказал о возможности возглавить "Зарю".

"С "Зарей" у меня контракта не было и быть не могло, просто было общение с руководством клуба по поводу того, что если Скрипник соизволит уйти, есть ли у меня желание поработать. Такой диалог был, но контракта у меня не было, я не мог его подписать, потому что есть главный тренер.

С командой я не знакомился. Не имел права знакомиться с командой, потому что есть главный тренер. Та информация, которую люди озвучивают, недостоверна. Эти люди, наверное, не знают меня близко. Кто меня знает, понимает, что я не мог официально знакомиться с командой или подписывать контракт, если есть главный тренер с действующим контрактом", – сказал Бабич.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Бабич
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Источник:
ua.tribuna
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
31.08.2020 в 17:15
Черноморец -опущен, Мариуполь была возможность в ЕК-упущен- И ВСЁ ЭТО РАБОТА бабича-- вопрос? ЗАЧЕМ ЕГО В ЗАРЮ?
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 15:52
....если Скрипник соизволит уйти,... Теперь и Вернидуба надо устраивать
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