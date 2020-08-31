Нападающий Шахтера - в Ризеспор. Станет одноклубником Морозюка и Борячука

Турецкий клуб "Чайкур Ризеспор" договорился с нападающим "Шахтера" Оларенважу Кайоде.

Соглашение будет подписано после встречи представителей клуба с агентом 27-летнего нигерийца, сообщает Fanatik.

Относительно того, идет ли речь о полноценном выкупе, или об аренде, турки не уточняют.

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Прошлый сезон Кайоде провел в аренде другого турецкого клуба - "Газиантепспор".

Соглашение Оларенважу с "Шахтером" действует до 2023 года.