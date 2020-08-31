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Нападающий Шахтера - в Ризеспор. Станет одноклубником Морозюка и Борячука
Об условиях известно еще не все
Турецкий клуб "Чайкур Ризеспор" договорился с нападающим "Шахтера" Оларенважу Кайоде.
Соглашение будет подписано после встречи представителей клуба с агентом 27-летнего нигерийца, сообщает Fanatik.
Относительно того, идет ли речь о полноценном выкупе, или об аренде, турки не уточняют.
Прошлый сезон Кайоде провел в аренде другого турецкого клуба - "Газиантепспор".
Соглашение Оларенважу с "Шахтером" действует до 2023 года.
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