  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Шахтера - в Ризеспор. Станет одноклубником Морозюка и Борячука
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Шахтера - в Ризеспор. Станет одноклубником Морозюка и Борячука

Премьер-лига
(1 голосов)

Об условиях известно еще не все

Нападающий Шахтера - в Ризеспор. Станет одноклубником Морозюка и Борячука
Новина українською

Турецкий клуб "Чайкур Ризеспор" договорился с нападающим "Шахтера" Оларенважу Кайоде.

Соглашение будет подписано после встречи представителей клуба с агентом 27-летнего нигерийца, сообщает Fanatik.

Относительно того, идет ли речь о полноценном выкупе, или об аренде, турки не уточняют.

Читайте такжеНа игрока Шахтера появился новый претендент из Турции

Прошлый сезон Кайоде провел в аренде другого турецкого клуба - "Газиантепспор".

Соглашение Оларенважу с "Шахтером" действует до 2023 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Морозюк Чемпионат Турции Ризеспор (Ризе) Андрей Борячук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...