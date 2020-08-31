Жерсон Родригес - лучший игрок Динамо в августе

Киевское " Динамо " огласило итоги голосования на звание лучшего игрока августа.

Из пяти претендентов большинство голосов (60%) болелдьщики киевлян отдали за вингера команды Жерсона Родригеса.

Напомним, что в августе "Динамо" провело два матча – в УПЛ разромило "Олимпик" (4:1), а в Суперкубке обыграло "Шахтер" (3:1).

Ну а Жерсон Родригес, в поединке за Суперкубок отметился голом и принял участие в результативной атаке и забил гол в ворота "Олимпика".