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Жерсон Родригес - лучший игрок Динамо в августе
Вингер набрал в голосовании 60% голосов
Киевское "
Из пяти претендентов большинство голосов (60%) болелдьщики киевлян отдали за вингера команды Жерсона Родригеса.
Напомним, что в августе "Динамо" провело два матча – в УПЛ разромило "Олимпик" (4:1), а в Суперкубке обыграло "Шахтер" (3:1).
Ну а Жерсон Родригес, в поединке за Суперкубок отметился голом и принял участие в результативной атаке и забил гол в ворота "Олимпика".
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (3)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
31.08.2020 в 17:10
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adidas77 (Cумы)
31.08.2020 в 17:10
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progres (Луцьк)
31.08.2020 в 16:35
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