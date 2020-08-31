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Жерсон Родригес - лучший игрок Динамо в августе

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер набрал в голосовании 60% голосов

Жерсон Родригес - лучший игрок Динамо в августе
Новина українською

Киевское "Динамо" огласило итоги голосования на звание лучшего игрока августа.

Из пяти претендентов большинство голосов (60%) болелдьщики киевлян отдали за вингера команды Жерсона Родригеса.

Напомним, что в августе "Динамо" провело два матча – в УПЛ разромило "Олимпик" (4:1), а в Суперкубке обыграло "Шахтер" (3:1).

Ну а Жерсон Родригес, в поединке за Суперкубок отметился голом и принял участие в результативной атаке и забил гол в ворота "Олимпика".

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
31.08.2020 в 17:10
Кращий , кращий ... А віджиматься все рівно не вміє ! Бульбік з Льосіком це довели !
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0
0
adidas77 (Cумы)
31.08.2020 в 17:10
Корректнее было написать, лучший игрок двух матчей.Лучший игрок месяца, как то громко сказано.Учитывая, что сыграли всего две игры. Но сути это не меняет, надеюсь Жерсон на правильном пути, как и весь клуб в целом!
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+1
0
progres (Луцьк)
31.08.2020 в 16:35
А фізруки його списали. І не тільки його....
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+2
0


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