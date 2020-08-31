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Минай подписал экс-форварда сборной Украины

Премьер-лига
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И просматривает еще нескольких потенциальных новичков

Минай подписал экс-форварда сборной Украины
Новина українською

Новичок Премьер-лиги "Минай" усилил свой состав опытным исполнителем.

Результативная игра в спарринге с "Ворсклой" (4:2) находившегося на просмотре нападающего экс-игрока сборной Украины Антона Шиндера, убедила клубное руководство "Миная" подписать с ним однолетний контракт.

Об этом сообщил главный тренер "Миная" Василий Кобин.

Также, по словам Кобина, на просмотре в команде сейчас находятся еще несколько потенциальных новобранцев, среди которых также есть легионеры.

По этим игрокам клуб определится 2 сентября, после повторного контрольного поединка с "Ворсклой".

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В статье: Василий Кобин Антон Шиндер ФК Минай
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