Минай подписал экс-форварда сборной Украины

Новичок Премьер-лиги " Минай " усилил свой состав опытным исполнителем.

Результативная игра в спарринге с "Ворсклой" (4:2) находившегося на просмотре нападающего экс-игрока сборной Украины Антона Шиндера, убедила клубное руководство "Миная" подписать с ним однолетний контракт.

Об этом сообщил главный тренер "Миная" Василий Кобин.

Также, по словам Кобина, на просмотре в команде сейчас находятся еще несколько потенциальных новобранцев, среди которых также есть легионеры.

По этим игрокам клуб определится 2 сентября, после повторного контрольного поединка с "Ворсклой".