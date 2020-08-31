"Супряга является нашей целью" - в Болонье подтвердили переговоры по игроку

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры с " Динамо " по нападающему Владиславу Супряге.

"Мы следим за Супрягой, ждем новостей в отношении переговоров.

Парень нам интересен, переговоры продолжаются, но это операция на будущее. Переговоры идут непросто, но Супряга является нашей целью, - сказал Бигон в эфире Sky Sports 24.