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"Супряга является нашей целью" - в Болонье подтвердили переговоры по игроку

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры идут непросто

"Супряга является нашей целью" - в Болонье подтвердили переговоры по игроку
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Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры с "Динамо" по нападающему Владиславу Супряге.

"Мы следим за Супрягой, ждем новостей в отношении переговоров.

Парень нам интересен, переговоры продолжаются, но это операция на будущее. Переговоры идут непросто, но Супряга является нашей целью, - сказал Бигон в эфире Sky Sports 24.

Напомним, что по последней информации, "Болонья" предложила "Динамо" аренду Супрягу с обязательством выкупа, что не совсем устраивает Игоря Суркиса.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
bolognasportnews

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