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"Супряга является нашей целью" - в Болонье подтвердили переговоры по игроку
Переговоры идут непросто
Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры с "
"Мы следим за Супрягой, ждем новостей в отношении переговоров.
Парень нам интересен, переговоры продолжаются, но это операция на будущее. Переговоры идут непросто, но Супряга является нашей целью, - сказал Бигон в эфире Sky Sports 24.
Напомним, что по последней информации, "Болонья" предложила "Динамо"