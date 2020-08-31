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Булеца вернулся в аренду в Днепр-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Аренда на нынешний сезон

Булеца вернулся в аренду в Днепр-1
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца вернулся в "Днепр-1" на правах аренды.

Соглашение сторон рассчитано на сезон 2020/21.

Напомним, что хавбек выступал в аренде в "Днепре-1" и прошлый сезон – сыграл за днепрян 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Сергей Булеца
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (3)
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ferzz (Gluhiv)
31.08.2020 в 21:27
Вот и отлично. Пусть парень развивается в Днепре, в основу ДК ему рановато.
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0
0
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 20:01
А кто ему платит зарплату?
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0
-1
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Dnepr-75 (Днiпро)
31.08.2020 в 20:22
Суркис конечно, Беня никому ничего не платит.
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+1
0


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