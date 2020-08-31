Булеца вернулся в аренду в Днепр-1

Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца вернулся в " Днепр-1 " на правах аренды.

Соглашение сторон рассчитано на сезон 2020/21.

Напомним, что хавбек выступал в аренде в "Днепре-1" и прошлый сезон – сыграл за днепрян 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.