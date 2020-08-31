Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Булеца вернулся в аренду в Днепр-1
Аренда на нынешний сезон
Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца вернулся в "
Соглашение сторон рассчитано на сезон 2020/21.
Напомним, что хавбек выступал в аренде в "Днепре-1" и прошлый сезон – сыграл за днепрян 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:СК Днепр-1
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ferzz (Gluhiv)
31.08.2020 в 21:27
Ответить
0
0
Инспектор ( )
31.08.2020 в 20:01
Ответить
0
-1
Dnepr-75 (Днiпро)
31.08.2020 в 20:22
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...