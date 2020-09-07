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Из турецкого забвения в еврокубки. Чего стоит ожидать от трансфера Гладкого в Зарю?
Форвард возвращается в УПЛ
"Заре" срочно необходимо усиление" - один из итогов первого тура украинского чемпионата. Это было видно и в конце прошлого сезона, но матч
И не успели еще все украинские сборники начать подготовку к Швейцарии, как поползли слухи о том, что "Заря" подписала контракт с Александром Гладким. Опытный 33-летний форвард, вслед за не менее статусными Селезневым и Кравцом, дейсвительно вернулся в родной чемпионат и попытается помочь нуждающимся не ударить в грязь лицом на европейской арене. Вот только можно ли назвать его тем, кто сейчас нужен "Заре"?
В 2016-м году Гладкий, не продлив контракт с "Шахтером", отправился в логово главного соперника донецкой команды - "Динамо". Фанаты "горняков" не одобрили такой шаг, но мотивацию футболиста, которого выставили за дверь, понимали. Однако, пытаясь доказать, что его зря списали со счетов, Александр не нашел славы, а в свой адрес слышал только мат болельщиков и критику экспертов. 11 матчей за полгода и баранка в графе забитых и ассистов - далеко не то, чего форвард хотел добиться. Дальше последовала аренда в "Карпаты", переход в "Черноморец", но без статуса главной звезды и без голевых свершений. Спустя время, форвард решил попробовать силы в турецком чемпионате, что многие автоматически приравняли к пенсии. На два года Гладкий выпадает из повестки украинских СМИ.
Чем же отметился Александр в период двухлетнего пребывания в солнечной Турции? Сухая статистика говорит, что время он там провел с пользой. За 35 матчей успел забить 12 голов и отдать две голевые передачи - показатели не на уровне Кавани и Суареса, но лучше цифр в "Динамо". Однако на деле ситуация иная. "Ризеспор", первый турецкий клуб Гладкого, уже вряд ли вспомнит фамилию украинского форварда. В регулярном чемпионате выступал он серо, а три гола забил в национальном кубке, играя против команд низшего дивизиона.
Больше полугода терпеть Александра не стали и постарались избавиться. Благо быстро нашелся желающий - "Адана Демирспор". Там футболист снова вспомнил, что он форвард. Голы, ассисты, самолично вытащенные матчи - добротные полтора года. Это было бы славно, если бы не одно "но" - успехи все добыты в первом турецком дивизионе (аналог украинской ПФЛ). И вот теперь его приглашает "Заря", бронзовый призер УПЛ и будущий участник группы Лиги Европы. Согласитесь, неожиданный карьерный взлет в 33 года.
Трансфер сразу отнесли в категорию неудачных, а руководство "Зари" получило немало вопросов от болельщиков. Недовольство понятно и в некотором роде оправдано. Игровые недостатки Гладкого известны давно. Главный из них - слабый уровень реализации. Из пяти моментов, созданными товарищами, забивает он примерно в одном. Да, будучи форвардом, Гладкий умеет оказываться в нужном месте и грамотно открываться под передачи, но создать момент самому себе - это не о нем. Не забываем и о возрасте, который уже не позволит опытному, но 33-летнему футболисту, бегать от свистка до свистка в большинстве матчей сезона.
Что Гладкий способен дать луганчанам? Во-первых - опыт. Этого добра у него столько, что большинство форвардов украинского чемпионата позавидуют. Александр и "Барселоне" на "Камп-Ноу" забивал, и еврокубок выигрывал, и с опытными тренерами успел поработать. В этом плане в "Заре" нет футболиста, который столько повидал на протяжении карьеры, и никакой Лигой Европы его не напугаешь.
Второе - вариативность. Гладкий - центрфорвард по своей природе, игрок штрафной площадки, выражаясь футбольным языком - "девятка". Забить в касание, сыграть на грани офсайда, опасно пробить головой - все это о нем. Помимо прочего, способен грамотно подыграть партнерам, что демонстрировал во время второго пришествия в "Шахтер".
Центр нападения - одна из наиболее слабых позиций бронзового призера УПЛ, которая требовала усиления. В первой половине прошлого сезона дыру закрывал Русин, у которого в "Заре" получалось гораздо лучше, чем в "Динамо". Однако ситуация с Бесединым и допингом, вынудила киевский клуб досрочно вернуть Назария, что оставило Скрипника без "девятки". Наставник лучше других понимал, что форвард нужен позарез и чем скорее вопрос будет решен, тем лучше. Яркий пример - игра луганчан против того же "Динамо", которая завершилась фиаско 1:3. При всем уважении к Кабаеву и Громову - это футболисты другого амплуа, с другими задачами на поле. А Скрипник в том киевском матче нуждался в настоящем форварде. Да, в команде еще числится Перович, но пока что возложенных надежд оправдать он не может. В 12 матчах, которые уроженец Черногории отыграл в конце прошлого сезона, забить удалось однажды, и в целом смотрелся инородным телом на поле. В игре с "Десной" ему выделили 11 минут (и это проигрывая в два мяча), что уже говорит само за себя.
Не стоит также забывать, что Александр - свободный агент. Финансовое положение "Зари", о котором сказано достаточно, не позволяет сильно тратиться на трансферном рынке. В этом сезоне у луганского клуба варианта два - бесплатное подписание или аренда. По второму пути м̶о̶г должен был вернуться Русин, но как-то не складывается. Возможно, только пока. Потому переход опытного форварда, за которого не нужно выплачивать клаусулу, логичное решение верхушки луганчан.
Впереди "Зарю" ждет сложный сезон. Команда захочет подтвердить статус третьей силы (а может и на серебро замахнуться), параллельно с этим пытаясь показать достойную игру в еврокубках. Хватит ли теперешнего состава для таких показателей? Конечно нет, ведь за лето состав луганского клуба стал слабее. Одним подписанием Гладкого сыт не будешь, но Александр даст Скрипнику ширину скамейки, а команда получит опытного футболиста, который знаком и с чемпионатом, и с европейской ареной.