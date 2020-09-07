Из турецкого забвения в еврокубки. Чего стоит ожидать от трансфера Гладкого в Зарю?

"Заре" срочно необходимо усиление" - один из итогов первого тура украинского чемпионата. Это было видно и в конце прошлого сезона, но матч против "Десны" , точнее говоря, второй тайм, обнажил проблемы команды Виктора Скрипника. Трехнедельная пауза - хорошее время, чтобы провести работу над ошибками и совершить правильные трансферы, которые помогут команде выступать на два фронта.

И не успели еще все украинские сборники начать подготовку к Швейцарии, как поползли слухи о том, что "Заря" подписала контракт с Александром Гладким. Опытный 33-летний форвард, вслед за не менее статусными Селезневым и Кравцом, дейсвительно вернулся в родной чемпионат и попытается помочь нуждающимся не ударить в грязь лицом на европейской арене. Вот только можно ли назвать его тем, кто сейчас нужен "Заре"?

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В 2016-м году Гладкий, не продлив контракт с "Шахтером", отправился в логово главного соперника донецкой команды - "Динамо". Фанаты "горняков" не одобрили такой шаг, но мотивацию футболиста, которого выставили за дверь, понимали. Однако, пытаясь доказать, что его зря списали со счетов, Александр не нашел славы, а в свой адрес слышал только мат болельщиков и критику экспертов. 11 матчей за полгода и баранка в графе забитых и ассистов - далеко не то, чего форвард хотел добиться. Дальше последовала аренда в "Карпаты", переход в "Черноморец", но без статуса главной звезды и без голевых свершений. Спустя время, форвард решил попробовать силы в турецком чемпионате, что многие автоматически приравняли к пенсии. На два года Гладкий выпадает из повестки украинских СМИ.

Чем же отметился Александр в период двухлетнего пребывания в солнечной Турции? Сухая статистика говорит, что время он там провел с пользой. За 35 матчей успел забить 12 голов и отдать две голевые передачи - показатели не на уровне Кавани и Суареса, но лучше цифр в "Динамо". Однако на деле ситуация иная. "Ризеспор", первый турецкий клуб Гладкого, уже вряд ли вспомнит фамилию украинского форварда. В регулярном чемпионате выступал он серо, а три гола забил в национальном кубке, играя против команд низшего дивизиона.

Неофициальный дебют состоялся. Два матча - один гол

Больше полугода терпеть Александра не стали и постарались избавиться. Благо быстро нашелся желающий - "Адана Демирспор". Там футболист снова вспомнил, что он форвард. Голы, ассисты, самолично вытащенные матчи - добротные полтора года. Это было бы славно, если бы не одно "но" - успехи все добыты в первом турецком дивизионе (аналог украинской ПФЛ). И вот теперь его приглашает "Заря", бронзовый призер УПЛ и будущий участник группы Лиги Европы. Согласитесь, неожиданный карьерный взлет в 33 года.

Трансфер сразу отнесли в категорию неудачных, а руководство "Зари" получило немало вопросов от болельщиков. Недовольство понятно и в некотором роде оправдано. Игровые недостатки Гладкого известны давно. Главный из них - слабый уровень реализации. Из пяти моментов, созданными товарищами, забивает он примерно в одном. Да, будучи форвардом, Гладкий умеет оказываться в нужном месте и грамотно открываться под передачи, но создать момент самому себе - это не о нем. Не забываем и о возрасте, который уже не позволит опытному, но 33-летнему футболисту, бегать от свистка до свистка в большинстве матчей сезона.

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Что Гладкий способен дать луганчанам? Во-первых - опыт. Этого добра у него столько, что большинство форвардов украинского чемпионата позавидуют. Александр и "Барселоне" на "Камп-Ноу" забивал, и еврокубок выигрывал, и с опытными тренерами успел поработать. В этом плане в "Заре" нет футболиста, который столько повидал на протяжении карьеры, и никакой Лигой Европы его не напугаешь.

Пике и Касерес капитулировали перед Гладким, который в декабре 2008-го отметился дублем

Второе - вариативность. Гладкий - центрфорвард по своей природе, игрок штрафной площадки, выражаясь футбольным языком - "девятка". Забить в касание, сыграть на грани офсайда, опасно пробить головой - все это о нем. Помимо прочего, способен грамотно подыграть партнерам, что демонстрировал во время второго пришествия в "Шахтер".

Центр нападения - одна из наиболее слабых позиций бронзового призера УПЛ, которая требовала усиления. В первой половине прошлого сезона дыру закрывал Русин, у которого в "Заре" получалось гораздо лучше, чем в "Динамо". Однако ситуация с Бесединым и допингом, вынудила киевский клуб досрочно вернуть Назария, что оставило Скрипника без "девятки". Наставник лучше других понимал, что форвард нужен позарез и чем скорее вопрос будет решен, тем лучше. Яркий пример - игра луганчан против того же "Динамо", которая завершилась фиаско 1:3. При всем уважении к Кабаеву и Громову - это футболисты другого амплуа, с другими задачами на поле. А Скрипник в том киевском матче нуждался в настоящем форварде. Да, в команде еще числится Перович, но пока что возложенных надежд оправдать он не может. В 12 матчах, которые уроженец Черногории отыграл в конце прошлого сезона, забить удалось однажды, и в целом смотрелся инородным телом на поле. В игре с "Десной" ему выделили 11 минут (и это проигрывая в два мяча), что уже говорит само за себя.

Не стоит также забывать, что Александр - свободный агент. Финансовое положение "Зари", о котором сказано достаточно, не позволяет сильно тратиться на трансферном рынке. В этом сезоне у луганского клуба варианта два - бесплатное подписание или аренда. По второму пути м̶о̶г должен был вернуться Русин, но как-то не складывается. Возможно, только пока. Потому переход опытного форварда, за которого не нужно выплачивать клаусулу, логичное решение верхушки луганчан.

Интересы Гладкого представляет хорошо известный всем агент Вадим Шаблий

Впереди "Зарю" ждет сложный сезон. Команда захочет подтвердить статус третьей силы (а может и на серебро замахнуться), параллельно с этим пытаясь показать достойную игру в еврокубках. Хватит ли теперешнего состава для таких показателей? Конечно нет, ведь за лето состав луганского клуба стал слабее. Одним подписанием Гладкого сыт не будешь, но Александр даст Скрипнику ширину скамейки, а команда получит опытного футболиста, который знаком и с чемпионатом, и с европейской ареной.