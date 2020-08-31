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Бабич: Хочется стабильный, амбициозный проект, чтобы каждые полгода не менялась команда

Премьер-лига
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Тренер ждет достойных предложений

Бабич: Хочется стабильный, амбициозный проект, чтобы каждые полгода не менялась команда
Новина українською

Экс-наставник "Мариуполя" Александр Бабич, который покинул команду по окончанию прошлого сезона, рассказал о вариантах продолжения карьеры.

"Сейчас я нахожусь дома, в Одессе, занимаюсь бытовыми вопросами. У меня, надеюсь, небольшой творческий отпуск.

Пока никаких конкретных вариантов продолжения карьеры нет. Есть разговоры, люди звонят, интересуются, но до чего-то конкретного не дошло. Это заграничные клубы. Ближнее зарубежье.

С Украины предложений не было. Но я понимаю, что чемпионат только стартовал, нужно посмотреть, как будут развиваться события.

Были предложения из ближнего зарубежья, но пока хочется немного отдохнуть. К тому же, хочется стабильный, амбициозный проект, чтобы каждые полгода не менялась команда. Хочется дождаться предложения, где за 2-3 года можно будет создать команду и каждый год она будет только усиливаться, а не становиться слабее", – сказал Бабич.

Отметим, что Бабич работал с "Мариуполем" три года и дважды выводил команду в квалификацию Лиги Европы.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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Источник:
Трибуна

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