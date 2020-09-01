У Вернидуба должна состояться встреча с президентом Руха Козловским – источник

Украинский специалист Юрий Вернидуб, который 31 августа покинул солигорский "Шахтер", в ближайшее время должен провести встречу с президентом "Руха" Григорием Козловским.

Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, ссылаясь на свои источники.

Ранее была информация, что Вернидуб возглавит "Астану".

Напомним, что сейчас главным тренером Руха является Иван Федык. В УПЛ под его руководством львовяне в первом туре разгромно уступили "Ворскле" – 2:5.