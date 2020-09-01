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У Вернидуба должна состояться встреча с президентом Руха Козловским – источник
Тонкий намек на возможное возвращение тренера в УПЛ
Украинский специалист Юрий Вернидуб, который 31 августа покинул солигорский "Шахтер", в ближайшее время должен провести встречу с президентом "Руха" Григорием Козловским.
Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, ссылаясь на свои источники.
Ранее была информация, что
Напомним, что сейчас главным тренером Руха является Иван Федык. В УПЛ под его руководством львовяне в первом туре разгромно уступили "Ворскле" – 2:5.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
01.09.2020 в 01:04
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adidas77 (Cумы)
01.09.2020 в 01:06
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