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У Вернидуба должна состояться встреча с президентом Руха Козловским – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Тонкий намек на возможное возвращение тренера в УПЛ

У Вернидуба должна состояться встреча с президентом Руха Козловским – источник
Новина українською

Украинский специалист Юрий Вернидуб, который 31 августа покинул солигорский "Шахтер", в ближайшее время должен провести встречу с президентом "Руха" Григорием Козловским.

Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, ссылаясь на свои источники.

Ранее была информация, что Вернидуб возглавит "Астану".

Напомним, что сейчас главным тренером Руха является Иван Федык. В УПЛ под его руководством львовяне в первом туре разгромно уступили "Ворскле" – 2:5.

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В статье: Юрий Вернидуб Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
01.09.2020 в 01:04
Да ну. смысла нет. Состав перволиновый. Там лепить не из чего
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0
-1
adidas77 (Cумы)
01.09.2020 в 01:06
Зато у Козловского есть финансовые возможности и амбиции. И ситуацию можно изменить, если придёт качественный специалист типа Вернидуба.
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0
0


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