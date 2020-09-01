Михаил Кополовец болеет коронавирусом

Спортивный директор закарпатского " Миная " Михаил Кополовец сообщил, что заболел коронавирусом.

Двух недель не прошло, но, по словам Михаила, худшее уже позади.

Трудно было. Потерял обоняние, потом температура, плохо спишь, состояние очень плохое, ломает, рвота была несколько дней. Короче, "полный фарш".

Я почувствовал, что это за болезнь. Вот честно, с недоверием относился в первое время. Сейчас прошел сам. Катастрофа, честно. Очень тяжелое состояние. Через два дня сдам тест, еще кровь сдам, чтобы проверили антитела.

Буду смотреть. Сейчас не хожу на тренировки, восемь дней дома сидел. Сейчас немного вышел, потому что врач сказал, что сидеть дома нельзя - легкие должны работать, надо двигаться. Дома сидеть - не вариант.