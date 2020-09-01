Коуч ПФК Львов: Мы создали совершенно новую команду

Главный тренер ПФК " Львов " Георгий Цецадзе сообщил о ходе подготовки к продолжению чемпионата в УПЛ и мини-сборе команды.

- Относительно комплектации команды. Насколько Вы довольны работой команды на трансферном рынке? Или ожидать еще подписаний?

- Ми продолжаем селекционную работу. Нельзя сейчас говорить, что команда полностью укомплектована. Есть несколько вариантов, мы ждем еще новых исполнителей. Именно поэтому к первой официальной игры подойдем в оптимальном составе и форме.

- Довольно неприятные новости из стана "Львова" в последнее время смущали футбольную общественность Украины. В коллективе обнаружили положительные результаты тестов на Covid-19. Клуб принял необходимые меры, команда ушла на карантин, больных изолировали. Насколько сильно такое положение дел повпливав на подготовку команды к новому сезону?

- Откровенно говоря, в этой истории можно найти как положительные, так и отрицательные черты. Прежде всего, пострадали футболисты, они были вынуждены прекратить тренировки. С другой стороны мы получили больше времени для как можно лучшей подготовки к сезону. К игре с "Минаем", конечно, мы готовились как надо, достаточно серьезно. Впрочем, этот матч у нас был посередине сбора. Именно поэтому, благодаря переносу этого поединка, мы обеспечили себе более качественную подготовку к чемпионату. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно поэтому для инфицированных игроков - ситуация не из лучших. Если же говорить с точки зрения команды, то сборы продолжились в привычном ритме, никаких проблем нету.

- Чемпионат, который уже начался, обещает быть очень насыщенным. Увеличилось количество команд до 14, многие клубы с амбициозными задачами. Большинство коллективов уже теперь объявляют, что будут сражаться за самые высокие места. По этому поводу вопрос: озвучило руководство клуба уже задача на чемпионат? За что будет бороться ПФК "Львов" в новом сезоне?

- Сейчас мы создали совершенно новую команду, новый коллектив. По сути, начинаем все с чистого листа. Пришли новые футболисты. Конечно, нужно время, чтобы они все сыгрались. О конкретных задачах пока говорить не буду, так как сейчас их нам еще не озвучили. Скажу точно одно: на все игры, независимо от того против кого играть, мы будем выходить с целью побеждать. Постепенно будем видеть, как оно будет все воплощаться на поле, которые удастся демонстрировать результаты, как футболисты себя покажут.

Читайте также Шахтёр вновь чемпион и жаркая борьба за еврокубки. Наше превью на новый сезон УПЛ

Повторюсь, что мы создали новую команду. К счастью, нет таких исполнителей, выступающих за национальные сборные на международном уровне. Это действительно важно, дополнительный багаж опыта. Еще должны усилиться несколькими такими же высококачественными игроками.

Если же говорить о глобальных задач, то в своих предыдущих командах я нигде не видел такого подхода к стратегии и развития клуба, как у нашего руководства. Они постепенно и скрупулезно подходят к этому вопросу. Главное то, что вектор развития нашего клуба будет современным, по примеру европейских клубов. Это касается как игры, так и менеджмента. Думаю, все будет хорошо. Со времени моего прихода в команду прошло уже более 2 месяцев. С каждым днем ​​я вижу прогресс не только в игровых ситуациях, но и в клубе в целом. Это действительно радует. Надеюсь, все продолжится в том же духе и дойдет до того, что ПФК «Львов» в Украине будет считаться одним из лучших.

Во 2 туре УПЛ ПФК Львов 12 сентября на выезде встретится с ковалевским "Колосом".