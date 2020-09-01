Вернидуба в львовском Рухе не будет, Федык просматривает серба - СМИ

Во львовском " Рухе " отрицают информацию о переговорах с экс-наставником луганской "Зари" и белорусского "Шахтера" Солигорск Юрия Вернидуба, сообщает meta-ratings.

Накануне в СМИ появилась информация, будто львовский "Рух" ведет переговоры с тренером. Однако в клубе уверяют, что несмотря на поражение 2:5 от "Ворсклы" в 1-м туре УПЛ, продолжают доверять главному тренеру Ивану Федыку.

Сейчас на просмотре в клубе находятся футболисты, которых приглашал действующий наставник, среди них сербский легионер Милош Стаменкович.

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Под контролем Ивана Федыка также находится формирование молодежных команд.

А сам Вернидуб завершает бытовые вопросы в Солигорске и возвращается в Украину. Тренер категорически отказывается вести переговоры с клубами, в которых главный тренер.