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Вернидуба в львовском Рухе не будет, Федык просматривает серба - СМИ
Смену тренера называют фейком
Во львовском "
Накануне в СМИ появилась информация, будто львовский "Рух" ведет переговоры с тренером. Однако в клубе уверяют, что несмотря на поражение 2:5 от "Ворсклы" в 1-м туре УПЛ, продолжают доверять главному тренеру Ивану Федыку.
Сейчас на просмотре в клубе находятся футболисты, которых приглашал действующий наставник, среди них сербский легионер Милош Стаменкович.
Под контролем Ивана Федыка также находится формирование молодежных команд.
А сам Вернидуб завершает бытовые вопросы в Солигорске и возвращается в Украину. Тренер категорически отказывается вести переговоры с клубами, в которых главный тренер.