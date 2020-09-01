Премьер-лига
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Колос арендовал двух игроков Динамо
Форварда и голкипера
Два игрока "Динамо" - нападающий Евгений Исаенко и голкипер Владислав Кучерук арендованы "
Срок аренды обоих игроков рассчитан до конца сезона 2020/2021.
Напомним, что 21-летний Владислав Кучерук в прошлом сезоне играл за "Динамо" U-21 (14 матчей), а 20-летний Исаенко - лучший бомбардир команды прошлого сезона (8 мячей в 16 матчах). Забил 4 гола за "Динамо" U21 в первом туре молодежного чемпионата Украины текущего сезона.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (6)
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таврия19752009 (симферополь)
01.09.2020 в 17:51
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rjhxb61@ukr.net (киев)
01.09.2020 в 18:03
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Микко82 (Херсон)
01.09.2020 в 17:42
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simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 17:37
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adidas77 (Cумы)
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Lion Killer (Львів)
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