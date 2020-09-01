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Колос арендовал двух игроков Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Форварда и голкипера

Колос арендовал двух игроков Динамо
Новина українською

Два игрока "Динамо" - нападающий Евгений Исаенко и голкипер Владислав Кучерук арендованы "Колосом".

Срок аренды обоих игроков рассчитан до конца сезона 2020/2021.

Напомним, что 21-летний Владислав Кучерук в прошлом сезоне играл за "Динамо" U-21 (14 матчей), а 20-летний Исаенко - лучший бомбардир команды прошлого сезона (8 мячей в 16 матчах). Забил 4 гола за "Динамо" U21 в первом туре молодежного чемпионата Украины текущего сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Владислав Кучерук Евгений Исаенко
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (6)
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таврия19752009 (симферополь)
01.09.2020 в 17:51
Жду Боккаса и крики арендовец
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+1
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
01.09.2020 в 18:03
Слава Україні.!))
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0
0
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Микко82 (Херсон)
01.09.2020 в 17:42
U-21 і УПЛ це різні речі. Вже Карпати Смалійчука складом U-21/19 влетіли аматорам з Епіцентра.
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0
0
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simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 17:37
Усиление к кубкам ))
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0
-1
adidas77 (Cумы)
01.09.2020 в 17:38
Да троль, это реальное усиление! Молодыми и талантливыми игроками!
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+2
0
Lion Killer (Львів)
01.09.2020 в 17:28
а це вже цікаво. КОлоски знову за 6ку поборяться
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+2
0


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