Степан Юрчишин: Может, Маркевич на меня немного обиделся, но я сказал - "Нужно возрождать Карпаты"

В украинском футболе, который по праву можно считать самым плодовитым на таланты еще со времен существования СССР, было много ярких нападающих. Таких, на которых народ валом валил на стадионы. В Киеве ходили "на Блохина", в Донецке - "на Старухина", в Днепропетровске - "на Протасова", в Полтаве - "на Шария", в Тернополе - "на Яворского". Болельщики Львова шли "на Юрчишина", блиставшего с конца 70-х и до начала 90-х (с перерывом) в "Карпатах". Самобытный форвард, наколотивший в играх за львовские команды в чемпионате и Кубке СССР свыше 100 голов, занимает достойное место в золотом списке легендарных личностей "Карпат". Повесив бутсы на гвоздь из-за последствий серьезных травм необычайно рано - в 33 года, он на долгие годы связал себя с футболом родной Львовщины.

Уроженец села Керниця, что в Городокском районе этой области, вот уже три десятка лет трудится на благо любимой игры. Львиную долю этого временного отрезка он посвятил работе в родном клубе - "Карпатах". Из него он уходил в "Газовик" (Комарно) и дважды во "Львов", однако каждый раз возвращался.

ВОЗРОЖДЕНИЕ "КАРПАТ": ПОПЫТКА №2

- Сколько раз в общей сложности возвращались в "Карпаты" - не считали? - первым делом интересуюсь у Юрчишина.

- Не считал. Навскидку тяжело ответить. Раза три или четыре, наверное. За тридцать лет, с тех пор, как я завершил активные выступления в футболе, работал в "Карпатах" на разных должностях - главного тренера, тренера, и.о.главного тренера и спортивного директора.

- Футбольной Украине трудно представить Львов без "Карпат". В то, что легендарный клуб снова будет возрожден, сомнения у вас не возникают?

- Очень печально, что такой город и такая команда оказались в подобной ситуации для меня, как карпатовца, это катастрофа. Нет - даже больше, чем катастрофа. Поверьте, сердце болит от того, что сейчас с "Карпатами" происходит. У меня просто нет слов. Не буду говорить о нашем чемпионате, но город Львов обязан был сохранить "Карпаты". Сейчас я думаю: когда же все это закончится? Насколько мне известно, среди львовян есть богатые люди, которые хотят возродить нашу команду. Думаю, придется снова все начинать сначала. Очень надеюсь на то, что "Карпаты" не исчезнут с футбольной карты страны.

- Однажды "Карпаты" уже пережили процесс реанимации, когда спустя восемь лет после слияния с армейской структурой и выступлениями под названием СКА "Карпаты", главная команда Львова была возрождена. Помните то время?

- Еще бы! Тогда многие львовские футболисты играли в разных командах: одни в луцком "Торпедо", другие - я, Саулевич, Мосора в хмельницком "Подолье". В один прекрасный момент нам перезвонили люди, решившие возродить "Карпаты" - Игорь Кульчицкий, Борис Рассихин. В ту пору такие понятия, как патриотизм и преданность родному клубу еще имели настоящую ценность. После их звонка мы все загорелись идеей возрождения "Карпат". И это несмотря на неплохие условия, которые имели в своих тогдашних клубах. Тогда все мы вернулись во Львов и сформировали состав обновленной команды. С нашей стороны был неподдельный энтузиазм, мы испытывали душевную гордость за начатое нами дело.

- Два сезона, проведенные вами в возрожденных "Карпатах", стали последними в роли игрока. Что отпечаталось в памяти из той поры?

- Помню, как на ответственный матч с тираспольским "Текстильщиком" в сезоне-1989, который мы проводили во второй лиге, пришло около 35 тысяч зрителей! Люди во Львове ходили на футбол, веря в "Карпаты". А мы делали все для того, чтобы их не разочаровать. В 1990 году возглавлявший команду Ростислав Поточняк попросил меня помогать ему в роли играющего тренера. Так продолжалось до тех пор, пока он не сложил с себя полномочия главного тренера. Его обязанности, несмотря на отсутствие у меня какого-либо опыта, перешли ко мне. Сначала я работал как тренер, а с июня 1991-го, как главный тренер. По итогам того сезона "Карпаты" выиграли Западную зону второй лиги и повысились в классе. Другое дело, что из-за распада СССР мы в первой лиге так и не сыграли. В 1992-м "Карпаты" были включены в состав участников первого национального чемпионата Украины, в котором я продолжал быть главным тренером львовян.

ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ПАЦИЕНТ

- Премьерный чемпионат страны сложился не лучшим образом для "Карпат", до самого финиша боровшихся за сохранения места в высшей лиге. Вам, как молодому тренеру, наверняка было трудно?

- Конечно! В связи с отсутствием опыта пришлось испытать колоссальное напряжение. Помню, за тур до конца сезона-1992 мы встречались во Львове с одесским "Черноморцем", который во что бы то ни стало необходимо было обыграть. Команда, которую тренировал тогда Виктор Прокопенко, состояла из большой группы квалифицированных футболистов, которые за семь месяцев до этого заняли четвертое место в высшей лиге чемпионата СССР. Но "Карпаты", у которых в ту пору финансы пели романсы, проявили характер и сумели победить 2:1. Независимо от последнего домашнего матча с николаевским "Эвисом" мы остались в элите. Однако я написал заявление на увольнение. Сказалась сумасшедшая психологическая нагрузка, которая из-за постоянных переживаний и нервных затрат (особенно в концовке чемпионата) даже привела к возникновению язвы. Я так и объяснил свое решение: больше нет здоровья. Помню, тогдашний президент "Карпат" Богдан Кобрин пытался меня убедить остаться: "Ну куда же вы, Степан Федорович?". Но я был непреклонен: "Нет уж, хватит!". Хотя, возможно, с этим заявлением действительно поспешил.

- Насколько известно, тринадцать лет назад вы перенесли сложные операции по замене суставов на обоих коленях…

- Пройти обследование в Москве в 2007-м году мне предложил львовянин Евгений Дулык, с которым мы когда-то играли вместе в ЦСКА. Он живет в этом городе, вот и порекомендовал туда приехать. Что интересно: меня больше беспокоило правое колено, но еще до Москвы сделал снимок левого. Их и захватил с собой на обследование. Так вот, мне посчастливилось попасть к очень хорошему хирургу, который быстро оценил состояние моих колен. Когда я ему сказал, что у меня болит правое, он взглянув на снимок, категорично мне заявил: "Степан, у тебя левое колено даже похуже, чем правое!". И предложил прооперировать два колена сразу. Я согласился, став первым таким пациентом. Все, слава Богу, прошло удачно.

- После операций стали чувствовать себя лучше?

- Да. С тех пор, тьфу-тьфу, особых проблем с коленями не было. Хотя были другие операции: пять лет назад поменял ключевой сустав, а потом вынужден был поменять его снова, так как он начал выскакивать. В очередной раз надо мной "колдовали" в одной из клиник Харькова. Сейчас, к счастью, все хорошо.

В ЖЕСТКОМ ПЛЕНУ КОРОНАВИРУСА

- На стыке мая и июня этого года информационное пространство всколыхнули тревожные новости из лагеря "Карпат". Сначала стало известно о троих заболевших коронавирусом, а затем Covid-19 сразил еще почти три десятка представителей клуба. Вы тоже попали в их число?

- К сожалению, да. Честно говоря, никогда не подумал бы, что окажусь среди тех людей, кто заразится. Более того, относился к проблеме коронавируса не столь серьезно, как следовало бы. Был некоторый скептицизм, так как никто из моих знакомых, с кем я общался на эту тему, им не болел. Но когда оказался в больнице и испытал все на своей шкуре, мнение о серьезности коронавируса вмиг поменял.

- Как узнали, что больны им?

- "Карпаты" делали обследование, и я также сдал ПЦР-тест. А до этого с утра у меня была температура 37,5, которая поначалу не вызвала особой тревоги. Но спустя полтора суток мне позвонил клубный врач Ростислав Пастушенко и сказал: тест показал позитивный результат. Поначалу я не сказал бы, что у меня были какие-то тяжелые симптомы. На протяжении трех или четырех дней усередно лечился дома, однако вскоре начался кашель и стало сильно печь в груди. После этого прошел компьютерную томографию, которая показала коварное действие Covid-19 - двухсторонее воспаление легких. Меня сразу же госпитализировали в инфекционную больницу, где я прошел серьезное лечение. Благодаря своевременной диагностике и качественной терапии болезнь стала отступать. Уже после четырех капельниц прошел кашель, исчезло и жжение в груди. Как мне пояснили врачи, мою участь облегчила спортивная закалка организма. В частности, статурация кислорода была у меня на высоком уровне. В больнице я провел десять дней, и приятным это время никак не назовешь. Все инфицированные были закрыты, никого никуда не выпускали. Находиться там было жутко: в отделении, где я лежал, от последствий коронавируса умирали люди. За время моего пребывания в больнице в мир иной ушло трое человек. Слава Богу, что я вышел из этого лечебного учреждения. И что самое интересное: все те люди, кто со мной контактировал до попадания в больницу, не заболели. А что касается меня, то даже ума не приложу, где я эту заразу подхватил.

- Что сказали бы тем, кто недооценивает серьезность коронавируса или же вообще не верит в его существование?

- Поначалу я был одним из тех, кто твердил известную фразу: "Вот среди моих знакомых нет никого, кто бы заболел коронавирусом!". Но одно дело говорить, а когда эта беда коснется тебя напрямую, то тут уже не до сомнений. Все вмиг меняется в сознании. Попадаешь в больницу и видишь людей, которые страшно кашляют… Нет, это пожалуй, и кашлем-то нельзя назвать. Даже не знаю, как и объяснить (на какое-то время замолкает, задумавшись). Когда ночью слышишь, как издающие эти звуки люди переносят тяготы коварной болезни, поверьте, становится не по себе. Всем могу сказать одно: нужно беречься и не быть такими уж самоуверенными. Так как потом это каждому уж слишком дорого обходится. Еще раз повторюсь: свое отношение к коронавирусу я в корне изменил. Однозначно.

"АТОМНАЯ" КОМАНДА И ПРЕДАННЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ

- За период карантина, как и в ходе лечения, наверняка было достаточно времени для того, чтобы вспомнить многое из своей игровой и тренерской карьеры. Сезон-1979, когда вы стали лучшим бомбардиром первой лиги чемпионата СССР, наверняка стоит особняком?

- Тот сезон для меня стал по-настоящему "бомбовым"! Судите сами: я, игрок команды первой лиги, попал в сборную СССР, играл за возглавляемую Валерием Лобановским сборную Украины на Спартакиаде народов СССР, стал лучшим бомбардиром, забив 42 мяча. А еще был кандидатом для участия в московской Олимпиаде-1980 в составе олимпийской сборной. Если же говорить о "Карпатах", то у нас в том сезоне была по-настоящему "атомная" команда! Исполнители были в том составе - ну просто фантастика: Швойницкий, Дубровный, Броварский, Баль, Щербей, Саулевич, Родин, Суслопаров, Батич, Мосора, Думанский, Буловчак, Бондаренко, Дикий, Гунько! Да и другие ребята, среди которых были Антоненко, Цымбалюк, Цисельский, Паламар и начинавший карьеру Рац также внесли вклад в успех команды в том сезоне. А болельщики - это отдельная тема. Они у нас были самыми преданными, таких больше не было нигде! Они очень любили "Карпаты", на наших матчах собирался полный стадион и обеспечивал сумасшедшую поддержку! При таких зрителях было всегда приятно играть. Мы ни одного матча во Львове не проиграли (в 23-х домашних играх "Карпаты" одержали 23 победы с разницей забитых и пропущенных мячей 60:10! - прим. В.К.), на одном дыхании проделав путь в высшую лигу. Вне всякого сомнения, для меня 1979-й год был самым продуктивным, ценным и запоминающимся!

- Установленный вами рекорд результативности в первой лиге так никому и не удалось побить. За это достижение помимо почетной грамоты какие-то поощрения полагались?

- Сейчас об этом смешно говорить, но тогда было такое время, что подобные вещи воспринимались как-то буднично. Ну, забил… Ну, лучший бомбардир - и хорошо. Дали грамоты - и все. Больше ничего не получал. Какие-то призы? Нет, не было такого.

КАНДИДАТ ДЛЯ ЛОБАНОВСКОГО С УЛИЦЫ ЖУКОВСКОГО

- Несложно предположить, что блиставшего столь высокой результативностью талантливого форварда подкарауливали селекционеры высших по рангу клубов на вокзалах, аэропортах и гостиницах.

- Не скрою, бывало и такое. Помню, во время Спартакиады народов СССР, когда я играл за сборную республики, Валерий Лобановский мне сказал: "Все равно ты будешь в Киеве!". Я в ту пору проживал во Львове, на улице Жуковского. И именно там меня караулили - поджидала милиция. Приходилось прятаться: помню, сначала меня послали на две недели в Пицунду, затем столько же времени провел в Ужгороде в гостинице "Закарпатье". А потом скрывался и во Львове. В то время обком Коммунистической партии беспрекословно подчинялся главному партийному Комитету Украины во главе с Владимиром Щербицким, и во Львовской области ничего не могли сделать, если следовал телефонный звонок из Киева. Кто знает, если бы я полностью связал свою карьеру с киевским "Динамо", то возможно, что и не было бы всех тех травм. Но это теперь, с оглядкой на прошлое, об этом так рассуждаешь. А тогда, молодым 22-летним парнем, хотелось играть в серьезном клубе, забивать. Но тренировавший в ту пору "Карпаты" Иштван Секеч мне твердил: "Степан, еще рано". Мол, давай играй пока тут. И я играл.

"Карпаты" 1979

- Предложение перейти в киевское "Динамо" когда впервые поступило?

- В ту пору, когда я еще играл в львовском СКА во второй лиге - в 1976-м и первой половине 1977-го. За мной приезжал динамовский селекционер Анатолий Сучков. И Михаил Коман приезжал. Помню, когда мне еще оставалось служить полгода, по армейской линии меня откомандировали из Львова в Москву, где я играл за ЦСКА. Хотя на тот момент помимо киевлян было очень много разных предложений. Мною интересовались "Зенит", "Шахтер", московские "Спартак" и "Динамо". Но самое интересное, что "Карпат" в этом списке почему-то не было. Они включились в заочную борьбу за меня в последнюю очередь. Лишь когда я попал в ЦСКА, тренер львовской команды Юрий Сусла стал ездить за мной в Москву и просить, чтобы я ничего не подписывал. Он сказал, что меня ждут в "Карпатах". Хотя мне предлагали подписать соглашение с московским клубом и предлагали хорошие условия, я наотрез отказался. Сказал: "Хочу домой - и все!". После этого отказа пришлось дожидаться до самого конца предписанного армейской службой срока: меня одели в форму, и домой я попал только перед Новым 1978-м годом.

ОТКАЗАТЬ БЕСКОВУ

- В богатой профессиональной карьере вам посчастливилось играть под руководством разных авторитетных личностей, среди которых был и антипод Лобановского - Константин Бесков.

- Проведя половину сезона в московской армейской команде, я попал в поле зрения к Бескову, который в ту пору тренировал московский "Спартак" и олимпийскую сборную. Он меня любил, как сына, и очень хотел, чтобы я перешел к нему в "Спартак". Правда, в ЦСКА я не остался. Да и спартаковцем не стал. Не суждено мне было пересечься с Бесковым и спустя три года в роли подопечного по олимпийской сборной СССР, которую он готовил к московской Олимпиаде. Я был твердым кандидатом в состав той команды, однако в том же 1980-м получил тяжелую травму и вынужден был ее пропустить.

- В том же 1979-м незаурядные снайперские способности Степана Юрчишина настолько впечатлили футбольную общественность огромной страны, что случился прецедент: в сборную СССР пригласили игрока из первой лиги. Как это было?

- Я стал много забивать и меня сначала вызвали в молодежную сборную СССР. Сыграл в ее составе всего один матч - на выезде со Швецией, после чего был приглашен в национальную команду. Мой дебют за сборную СССР пришелся на товарищеский поединок с ГДР, который проводился в сентябре 1979-го. Мы тогда играли в Москве и одержали победу 1:0. Этот матч был своего рода репетицией перед ответственнейшей встречей со сборной Греции в отборочном турнире предстоящего чемпионата Европы. Нам во что бы то ни стало нужны были очки, чтобы рассчитывать на завоевание путевки в финальную стадию континентального первенства. Помню, в Афинах на нашу тренировку пришло немало народу. А сама игра проходила в напряженной борьбе при неистовом реве трибун. В ней я отыграл второй тайм, выйдя на замену вместо Давида Кипиани. На тот момент греки вели в счете 1:0, который несмотря на все наши попытки его изменить, так и остался до самого финального свистка. Той же осенью за сборную СССР я сыграл еще дважды - в товарищеском матче с Румынией и отборочном поединке с Финляндией, который уже ничего не решал. В игре с румынами мне удалось забить один из трех мячей. Мы тогда выиграли - 3:1.

КОГДА "ЛЕТЯТ" МЕНИСКИ

- Что поставило крест на вашей динамовской карьере?

- За киевское "Динамо" я успел сыграть всего семь матчей в 1981-м - шесть в Кубке СССР и один в чемпионате. Но увы, продолжить выступления в команде Лобановского не мог из-за последствий серьезной травмы и в апреле того же года покинул Киев. Дело в том, что в 1980-м получил ее на традиционном международном турнире на приз газеты "Неделя" - был такой в зимнее время. Проводился он в Москве в легкоатлетическом футбольном комплексе ЦСКА. Искусственное поле этого футбольного манежа было чересчур жестким: если ты сделал на нем подкат, то сдирал кожу на ноге. Помню, в одном из матчей турнира, с московским "Торпедо", против меня сыграли жестко и тут же "полетел" мениск. Там же, в московском ЦИТО мне сделали операцию, после которой вроде бы все шло нормально. Процесс восстановления проходил без осложнений, и я начал тренироваться. Весной "Карпаты" стали выступать в высшей лиге, однако старт не задался: в пяти турах было всего две ничьи - с ростовским СКА и донецким "Шахтером". Турнирное положение оказалось сложным - мы занимали место внизу таблицы. И вот перед домашней игрой шестого тура, в которой нашим соперником было минское "Динамо", Секеч мне говорит: мол, давай, помоги команде. Зная характер моей травмы, наш капитан Лева Броварский (Царствие ему небесное) меня просил не рисковать: "Степан, еще рано тебе играть! Очень рано". Но я молодым был, неопытным. Вышел против минчан в стартовом составе, отыграл первый тайм. После его окончания, словно что-то предчувствуя, подхожу к Секечу: "Иштван Йожефович, поменяйте меня". "Давай еще немножко", - говорит он. Выхожу на второй тайм и через четверть часа снова серьезно травмируюсь. В одном из игровых эпизодов получаю мяч, и то ли Юрий Курненин, то ли кто-то другой из динамовцев меня как "поймал" - и у меня колено к-а-а-а-к выскочило! Все в то мгновенье для меня пропало - и высшая лига с "Карпатами", и Олимпиада! Все!!! Не выйди я на ту злополучную игру, а сделай две-три недели паузу - и было бы все нормально. Но к сожалению, судьба распорядилась иначе.

- С тех пор все в вашей карьере пошло наперекосяк?

- Увы… Пошли уколы, на которых приходилось играть почти весь чемпионат. Чего только мне не кололи! Был такой тогда препарат - кеналог, вот его врачи перед матчами его и использовали. Когда в 2007-м я приехал в Москву на обследование, хирург у меня поинтересовался: "Чем тебя кололи?". Как оказалось, в области колена это лекарство все "сожгло". Профессор был в недоумении: "Степан, как же ты вообще играл?!".

- Что и говорить, повреждение мениска наложило серьезный отпечаток на вашу карьеру. После этого болельщики часто видели вас то с одной перебинтованной ногой, то с другой.

- Да-да, так и было. Вот ведь как получается: тот матч с минским "Динамо" все в моей карьере и перечеркнул. Если бы тогда, в 1980-м, отношение к игрокам и уровень медицины по части восстановления были такими, как сейчас, то можно было бы не волноваться. Уверен, всего того, что со мной случилось, не было бы! Но в ту пору ты только и слышал: "Давай-давай, давай-давай!". Укол - и пошел играть. Снова укол - и снова в игру! Позже пострадало уже и второе колено. Крестообразные и боковые связки - все было "порвано"! (Вздыхает).

ВМЕСТО ГЕРМАНИИ - ТАШКЕНТСКАЯ ЖАРА

- После возвращения из Киева вы четыре сезона провели во Львове - сначала в "Карпатах", потом в СКА "Карпаты", а затем за четыре года успели поиграть в Ташкенте, Луцке и Хмельницком.

- После Львова в ташкентском "Пахтакоре" оказался не случайно. Известный мне по "Карпатах" и СКА "Карпаты" Иштван Секеч работал в Ташкенте, вот меня туда и позвал. Мне тогда было 26 лет, и он сказал: "Степан, тебе еще рано списывать себя со счетов. Давай к нам в "Пахтакор"!". И хотя тогда мне, как футболисту львовской армейской команды предлагали поиграть за команду Группы советских войск в Германии, я поехал в Ташкент.

- Игравший до вас в ташкентском "Пахтакоре" одессит Владимир Нечаев рассказывал, что во время выступлений в этой команде футболистов в прямом смысле слова могли озолотить.

- В 1984-м такого уже не было, так как был очень тяжелый сезон. Не сказал бы, что условия в тогдашнем "Пахтакоре" были какими-то уж особенными. Ташкентская команда имела хороший подбор исполнителей, многие из которых пополнили ее ряды после августовской авиакатастрофы 1979-го. Для Узбекистана, как и для всего СССР, гибель "Пахтакора" была сильным потрясением. Многих ребят из той команды я знал, а с двумя из них - Аном и Федоровым вместе играли в олимпийской сборной против шведов. Помнится, что после той катастрофы Федерация футбола СССР сделала для "Пахтакора" льготу - на протяжении нескольких сезонов ташкентская команда была застрахована от понижения в классе. Но в том году, когда я играл в ее составе, она уже не действовала. Вообще переход в "Пахтакор" был моей ошибкой.

- Почему же?

- Условия там о-о-очень непростые: жара в Ташкенте несусветная - в тени 45 градусов! Я когда попал туда, то очень пожалел. Понимал, что не нужно было мне в "Пахтакор" переходить. В этом городе невозможно было ходить по улице - приходилось чуть ли не целыми днями сидеть в бассейне на клубной базе. Находиться в той жаре для меня было невыносимо, а играть в таких условиях было пыткой! Помню, в перерыве домашнего матча мы заходили в раздевалку и обессиленные тут же падали на устланный коврами пол. Это было настоящим кошмаром! По окончании сезона-1984 я закончил с Ташкентом и вернулся домой, где играл за Комарно.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТУЛА

- С тех пор за пределы Украины с целью трудоустройства вы не выезжали…

- Спустя какое-то время Мирон Маркевич возглавил луцкое "Торпедо" и сказал мне: "Степа, давай еще попробуем!". И я поехал в Луцк. В "Торпедо" у меня был очень хороший сезон-1986. А потом получил удовольствие от периода, проведенного в Хмельницком - там два года отыграл за "Подолье". Сформировался замечательный коллектив, в котором было гармоничное сочетание опыта и молодости. Среди опытных были Саулевич, Мосора, Аргудяев, а из молодых выделялся будущий киевский динамовец Ковалец. Что интересно: когда я играл за хмельницкую команду, в нее пришел Маркевич. Он очень просил меня остаться в Хмельницком и на третий сезон, однако тогда как раз шло возрождение "Карпат", и мы все хотели вернуться во Львов для участия в этом процессе. Может, Мирон Богданович тогда на меня немного обиделся, но я ему сказал: "Хочу домой. Нужно возрождать "Карпаты".

- Завершив карьеру игрока, вы стали работать главным тренером "Карпат". В том, что эту должность не случайно сравнивают с электрическим стулом, успели убедиться?

- Разумеется. Тренерская работа - это, в первую очередь, большая ответственность. А тем более, во Львове, где, как я уже сказал, особенные болельщики. Однако я ничуть не жалею, ведь и на этом поприще тоже есть что вспомнить. Скажу больше: дважды работая в ФК "Львов", получал удовольствие. Как во время президентства Александра Диденко, так и Юрия Киндзерского. С этой командой удалось провести отличный сезон и завоевать путевку в Премьер-лигу. А десятью годами ранее, вернувшись из этого клуба в "Карпаты", когда финансовые условия были уже не такие, как до моего прихода, сумели пробиться в финал Кубка Украины сезона-1998/99. В нем мы уступили 0:3 киевскому "Динамо", которое на ту пору имело звездный состав, включая Андрея Шевченко и Сергея Реброва. В этот период тоже работалось в удовольствие.

- Что, помимо несчетного количества ссадин и травм дал вам футбол?

- Очень любил и люблю этот вид спорта. Я вырос в многодетной семье в селе, где и начинал гонять мяч. Мне никто не помогал, я все делал сам. Получая удовольствие от футбола, отдавался ему полностью. Если оценивать мою карьеру, то я прошел хорошую школу. Невзирая на большое количество травм, операций и некоторые ошибки в карьере, рад, что посчастливилось поиграть в "Карпатах" и сборной СССР. Понимаю, что могло быть и лучше, однако сейчас жалеть не о чем. Футбол подарил мне не только массу впечатлений, но и большое количество друзей и знакомых. Рад, что играл в эту игру.