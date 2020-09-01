Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 2-го тура чемпионата
Динамо с Десной сыграют в пятницу, Рух и Шахтер в субботу
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 2 тура
2 тур
11 сентября (пятница)
Динамо - Десна 19:00
12 сентября (суббота)
Днепр-1 - Олимпик 14:00
Колос - Львов 17:00
Рух - Шахтер 19:30
13 сентября (воскресенье)
Минай - Александрия 14:00
Заря - Мариуполь 17:00
Ворскла - Ингулец 19:30
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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