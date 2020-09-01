Источник: Тайсон может покинуть Шахтер уже в январе 2021

Хавбек " Шахтера " Тайсон может покинуть донецкий клуб уже в январе 2021 года.

По информации бразильского журналиста Марсело Сальцано, футболист уже якобы уже договорился с "Интернасьоналом" по поводу срока контракта и зарплаты в клубе.

Отмечается, что контракт Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021 года, однако бразилец надеется убедить руководства донецкого клуба отпустить его именно зимой, чтобы начать в Бразилии новый сезон, который там проводится по системе весна-осень.

Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист". Ранее хавбек уже не раз высказывал желание вернуться в родной клуб.