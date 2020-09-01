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Источник: Тайсон может покинуть Шахтер уже в январе 2021

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек хочет вернуться в родной клуб

Источник: Тайсон может покинуть Шахтер уже в январе 2021
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тайсон может покинуть донецкий клуб уже в январе 2021 года.

По информации бразильского журналиста Марсело Сальцано, футболист уже якобы уже договорился с "Интернасьоналом" по поводу срока контракта и зарплаты в клубе.

Отмечается, что контракт Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021 года, однако бразилец надеется убедить руководства донецкого клуба отпустить его именно зимой, чтобы начать в Бразилии новый сезон, который там проводится по системе весна-осень.

Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист". Ранее хавбек уже не раз высказывал желание вернуться в родной клуб.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 21:03
На пенсию... может и рано , годик мог бы еще и в ШД побегать.
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0
-1
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kotigorok (Чернігів)
01.09.2020 в 21:02
О, боги змилувалися над страдаючим Тайсоном Барселонасом.
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
01.09.2020 в 21:02
давно пора...прощай Пьеро...
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0
-1
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ascent (Луксор)
01.09.2020 в 20:56
Пусть отрабатывает до конца.
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0
-3
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kotigorok (Чернігів)
01.09.2020 в 21:02
До чийого кінця?
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0
-1
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Инспектор ( )
01.09.2020 в 20:29
Пора
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+3
0


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