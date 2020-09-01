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СМИ: Матвиенко согласен на переход в Лидс
Защитник хочет попробовать свои силы в АПЛ
Защитник "
По информации Todo Fichajes, футболист дал свое принципиальное согласие на переход в "Лидс".
Этот английский клуб и ранее интересовался игроком, однако Матвиенко согласился на переход лишь после того, как "Лидс" вышел в АПЛ, где украинец хочет продолжить свою карьеру.
Напомним, что контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го года, при этом о переговорах между клубами ничего не сообщается.
В последнее время СМИ активного пишут об интересе к защитнику со стороны "Наполи", однако в недавнем интервью директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту рассказал о том, что