СМИ: Матвиенко согласен на переход в Лидс

Защитник " Шахтера " Николай Матвиенко этим летом может отправится покорять АПЛ.

По информации Todo Fichajes, футболист дал свое принципиальное согласие на переход в "Лидс".

Этот английский клуб и ранее интересовался игроком, однако Матвиенко согласился на переход лишь после того, как "Лидс" вышел в АПЛ, где украинец хочет продолжить свою карьеру.

Напомним, что контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го года, при этом о переговорах между клубами ничего не сообщается.