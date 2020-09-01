  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Матвиенко согласен на переход в Лидс
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Матвиенко согласен на переход в Лидс

Премьер-лига
(3 голосов)

Защитник хочет попробовать свои силы в АПЛ

СМИ: Матвиенко согласен на переход в Лидс
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко этим летом может отправится покорять АПЛ.

По информации Todo Fichajes, футболист дал свое принципиальное согласие на переход в "Лидс".

Этот английский клуб и ранее интересовался игроком, однако Матвиенко согласился на переход лишь после того, как "Лидс" вышел в АПЛ, где украинец хочет продолжить свою карьеру.

Напомним, что контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го года, при этом о переговорах между клубами ничего не сообщается.

В последнее время СМИ активного пишут об интересе к защитнику со стороны "Наполи", однако в недавнем интервью директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту рассказал о том, что донецкий клуб не горит желанием отпускать основного игрока.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Лидс
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
01.09.2020 в 22:30
Лидс то хоть знает об этом? И, кстати, ЭТО ЛЕТО сегодня уже закончилось, осень на дворе...
Ответить
0
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
01.09.2020 в 22:08
Качка Коля уПячка
Ответить
0
-2
avatar
Neon11 (Ахтырка)
01.09.2020 в 21:42
А Лідс погоджується на перехід Матвієнка?
Ответить
0
-2
Artemanat (Кривой Рог)
01.09.2020 в 21:48
Зняв з вуст
Ответить
0
-2
jmen2986 (Kiev)
01.09.2020 в 21:33
СМИ: Матвиенко согласен на переход куда угодно
Ответить
+4
-4
yurets87 (запоріжжя)
01.09.2020 в 21:24
Что за источник???
Ответить
+1
-2
avatar
donkrot (Донецк)
01.09.2020 в 21:21
Самый интересный вариант. Я бы тоже Лидс выбрал бы.
Ответить
+1
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...