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Экс-игрок молодежки Монако присоединился к команде УПЛ

Премьер-лига
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Как свободный агент

Экс-игрок молодежки Монако присоединился к команде УПЛ
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ПФК "Львов" оформил подписание нового игрока, им стал французский защитник тунисского происхождения Маруан Михоуби. Срок контракта - 3 года.

21-летний защитник присоединился к команде на правах свободного агента. Последним клубом Михоуби был французский коллектив ФК "Убань".

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У него в послужном списке выступления за молодежную команду "Монако" U-19.

В составе "Львова" Маруан Михоуби будет выступать под 99 номером.

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В статье: ФК Львов Андрей Панькив Георгий Цецадзе Маруан Михоуби
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Источник:
ПФК Львів

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