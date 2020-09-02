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Экс-игрок молодежки Монако присоединился к команде УПЛ
Как свободный агент
ПФК "
21-летний защитник присоединился к команде на правах свободного агента. Последним клубом Михоуби был французский коллектив ФК "Убань".
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У него в послужном списке выступления за молодежную команду "Монако" U-19.
В составе "Львова" Маруан Михоуби будет выступать под 99 номером.
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Источник:ПФК Львів
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