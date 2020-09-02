Экс-игрок молодежки Монако присоединился к команде УПЛ

ПФК " Львов " оформил подписание нового игрока, им стал французский защитник тунисского происхождения Маруан Михоуби. Срок контракта - 3 года.

21-летний защитник присоединился к команде на правах свободного агента. Последним клубом Михоуби был французский коллектив ФК "Убань".

У него в послужном списке выступления за молодежную команду "Монако" U-19.

В составе "Львова" Маруан Михоуби будет выступать под 99 номером.